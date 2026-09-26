El medallero final de los Juegos Suramericanos y por qué Agentina tuvo una actuación histórica
La delegación nacional obtuvo un total de 293 medallas, siendo 81 de ellas de oro.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
Se completó este sábado la décimotercera edición de los Juegos Suramericanos, oportunidad en la que la Argentina volvió a ser local después de 20 años.
La delegación nacional ocupó el segundo lugar del medallero en Santa Fe 2026, por debajo de Brasil y por encima de Colombia, que completó el podio.
Se trata de una actuación histórica porque en los últimos cuatro Juegos (2010, 2014, 2018 y 2022), nunca había podido terminar entre los dos mejores países.
La albiceleste conquistó un total de 293 preseas, siendo 81 de ellas de oro. El canotaje (10), la natación (7), la esgrima (5), la gimnasia artística (5), el tiro (5), el atletismo (4), el ráquetbol (4) y el SUP (4) fueron las disciplinas con más doradas.
En tanto, en cuanto actuaciones individuales, sobresalieron Macarena Ceballos (natación), Julieta Lucas (gimnasia artística), Agustín Vernice y Brenda Rojas (canotaje) con cuatro oros cada uno. Mientras que la nadadora Cecilia Dieleke (3-3-1) fue la atleta nacional que más veces se subió al podio.
A continuación, el medallero definitivo:
1 - Brasil: 122-107-83 (312)
2 - Argentina: 81-87-125 (293)
3 - Colombia: 69-61-62 (192)
4 - Chile: 49-58-68 (175)
5 - Venezuela: 48-43-55 (146)
6 - Perú: 28-32-39 (99)
7 - Uruguay: 17-14-23 (54)
8 - Ecuador: 16-27-39 (82)
9 - Paraguay: 9-9-19 (37)
10 - Panamá: 5-3-8 (16)
11 - Bolivia: 3-4-9 (16)
12 - Curazao: 1-0-1 (2)
13 - Aruba: 0-3-1 (4)
14 - Guyana: 0-0-4 (4)
15 - Surinam: 0-0-0 (0)
*Referencias: oro-plata-bronce (total)
Todas las medallas obtenidas por la delegación nacional
Oro
1 - Pascual Di Tella (esgrima, sable)
2 - Macarena Ceballos (natación, 100 m pecho)
3 - Cecilia Dieleke (natación, 50 m espalda)
4 - Joel Contreras (ciclismo, MTB)
5 - Julieta Lucas (gimnasia artística, all around)
6 - Equipo femenino (gimnasia artística)
7 - Cecilia Dieleke (natación, 100 m espalda)
8 - Isabel Di Tella (esgrima, espada)
9 - Macarena Ceballos (natación, 200 m pecho)
10 - Augusto Servelo (esgrima, florete)
11 - Daniela Arias (e-sports, EA SPORTS FC)
12 - Posta 4x100 combinado femenino (natación)
13 - Mateo Kalejman (ciclismo ruta, contrarreloj)
14 - Julieta Lucas (gimnasia artística, barras asimétricas)
15 - Emilia Acosta (gimnasia artística, salto)
16 - Malena Santillán (natación, 200 m espalda)
17 - Macarena Ceballos (natación, 50m pecho)
18 - Juan Segundo Rodríguez (patinaje artístico, libre)
19 - Benjamín Gader (patinaje velocidad, 5000 m por puntos)
20 - Santino Basaldella (SUP, sprint)
21 - Juliette Duhaime (SUP, sprint)
22 - Fernanda Russo-Julián Gutiérrez (tiro deportivo, 10 m rifle de aire mixto)
23 - Santino Basaldella (SUP, técnico)
24 - Catalina Serio (pentatlón)
25 - Juliette Duhaime (SUP, técnico)
26 - Mara Kucharski (tiro, Skeet)
27 - Bacha-Alitisz-Pérez-Di Tella (esgrima, sable por equipos masculino)
28 - Julieta Lucas (gimnasia artística, suelo)
29 - Equipo (e-sports, Valorant)
30 - Rodrigo Enriquez-Santino Menin (remo, doble peso ligero masculino-2XML)
31 - Fernanda Russo (tiro, 10 m rifle de aire)
32 - Julieta Benedetti (ciclismo ruta)
33 - Julián Gutiérrez (tiro, 10 m rifle de aire)
34 - Espinosa-Perroni-Borrelli-Pérez Maurice (esgrima, sable por equipos femenino)
35 - Alexis Plakoudakis (bowling)
36 - Agustín Destribats (lucha libre, 65 kg)
37 - Pablo Surace-Abel Benedetto (judo, Katame no kata)
38 - Tobías Giorgis (esquí náutico, salto)
39 - Ulf Ditsch (esquí náuticom wakeboard)
40 - Eugenia de Armas (esquí náutico, wakeboard)
41 - Alexis Eberhardt (tiro, 50 m rifle tres posiciones)
42 - Lucía Falasca (vela, ILCA 6 femenino)
43 - Selección femenina (handball)
44 - Arsen Julfalakyan (lucha grecorromana, 77 kg)
45 - Las Yaguaretés (rugby femenino)
46 - Los Pumas 7s (rugby masculino)
47 - Los Leonas (hockey masculino)
48 - Las Leonas hockey femenino)
49 - Micaela Levaggi (atletismo, 1500 m)
50 - Rubén Ramos-Marcos Méndez (ciclismo pista, Madison)
51 - Alejo Suter (escalada, boulder)
52 - José Acuña (taekwondo, -68 kg)
53 - Horacio Cifuentes (tenis de mesa, individual)
54 - Horacio Cifuentes-Santiago Lorenzo (tenis de mesa, dobles)
55 - Micaela Levaggi (atletismo, 5000 m)
56 - Manuel Tripano (canotaje slalom, C1 slalom paralelo)
57 - María José Vargas (ráquetbol, individual femenino)
58 - Aramís Sánchez-Santiago Piedras (canotaje velocidad, C2 500)
59 - Vernice-Carreras-Vergauven-Rézola (canotaje velocidad, K4 500)
60 - Garro-Barreiro-Sequeira-Dalto (canotaje velocidad, K4 500)
61 - María José Vargas-Valeria Centellas (ráquetbol, dobles femenino)
62 - Natalia Méndez-Diego García (ráquetbol, dobles mixto)
63 - Lis García-Cynthia Pinto (pelota vasca, pelita goma trinquete)
64 - Facundo Anderse-Alfredo Villegas (pelota vasca, pelota goma trinquete)
65 - Pinti-Lamboglia-Larregina-Powell (atletismo, 4x400 m relevo mixto)
66 - Agustín Vernice-Gonzalo Carreras (canotaje velocidad, K2 500)
67 - Brenda Rojas-Magdalena Garro (canotaje velocidad, K2 500)
68 - Agustín Vernice-Brenda Rojas (canotaje velocidad, K2 500 mixto)
69 - Brenda Rojas (canotaje velocidad, K1 500)
70 - Isabella Assmann (surf, bodyboard)
71 - Aramís Sánchez (canotaje velocidad, C1 1000)
72 - Agustín Vernice (canotaje velocidad, K1 1000)
73 - Brenda Rojas (canotaje velocidad, K1 200)
74 - Kevin Molina (karate, -60 kg)
75 - María Mosca-Victoria Vilchez (pádel)
76 - Joaquín Muñóz (surf, shortboard)
77 - Jazmín Ortenzi-Luisina Giovannini (tenis, dobles femenino)
78 - Belén Casetta (atletismo, 3000 m con obstáculos)
79 - Selección masculina (hándbol)
80 - Natalia Méndez-María José Vargas (ráquetbol, equipo femenino)
81 - Lautaro Midon (tenis, individual masculino)
Plata
1 - Martina Barbeito (natación, 100 m pecho)
2 - Paola Chiaraviglio (e-sports, ASSETTO CORSA GT)
3 - Laila Chaín (natación, 400 m combinado)
4 - Andrea Nigosanti (esgrima, florete)
5 - Bruno Coleff (e-sports, ASSETTO CORSA GT)
6 - Santiago Grassi (natación, 50 m mariposa)
7 - María Perroni (esgrima, sable)
8 - María Estocco (gimnasia artística, barras asimétricas)
9 - María Luz Casadevall (levantamiento de pesas, 61 kg)
10 - Lucas Alba (natación, 1500 m libre)
11 - Cecilia Dieleke (natación, 200 m espalda)
12 - Posta 4x100 libre femenino (natación)
13 - Donato Mastroianni (patinaje artístico, libre)
14 - Micaela Lopetegui (patinaje artístico, libre)
15 - Ken Kuwada (patinaje velocidad, 5000 m por puntos)
16 - Lucía Clambosky (SUP, sprint)
17 - Santino Menin (remo, individual peso ligero masculino-1XML)
18 - Ken Kuwada (patinaje velocidad, 10.000 metros eliminación)
19 - Alma Coletta (SUP, técnico)
20 - Federico Gil (tiro, Skeet)
21 - Julieta Lucas (gimnasia artística, viga de equilibrio)
22 - Malena Santillán (natación, 400 m libre)
23 - Posta 4x100 combinado mixto (natación)
24 - Cerrudo-Deandrea-Baluzzo-Simonitti (remo, cuatro remos largos sin timonel femenino-W4-)
25 - Alvarez-Annesse-Fucile-Pacheco-Mansilla-Calderón-Pacheco-Riveros-Romero (remo, ocho remos largos con timonel-M8+)
26 - Lucas Hecker (bochas, vol individual)
27 - Gonzalo Molina (ciclismo, BMX Racing)
28 - Nerea Luna-Martina Armanazqui (pentatlón, relevos femenino)
29 - Agustina De Lucía (judo, -63 kg)
30 - Franco Serrano-Catalina Serio (pentatlón, relevos mixtos)
31 - Santiago Celes (boxeo, -60 kg)
32 - Lucía Muello (boxeo, -65 kg)
33 - Melanie Martínez (boxeo, -54 kg)
34 - Lorena Balbuena (boxeo, -75 kg)
35 - Pablo Aguirre-Sebastián Nunes (judo, kata-naga no kata)
36 - Tobías Giorgis (esquí náutico, overall)
37 - Agustín Gil (judo, -81 kg)
38 - Selección femenina (vóleibol)
39 - Alberto Benítez Gallardo (ecuestre, concurso completo)
40 - Benítez Galardo-Rawson-Brunello (ecuestre, concurso completo por equipos)
41 - Marcelo Zoccali (tiro, 50 m rifle tres posiciones)
42 - Antonio Collazo (esquí náutico, slalom)
43 - Luciano Pesci-Florencia Galimberti (vela, snipe)
44 - Kai Ditsch (esquí náutico, wakeboard)
45 - Díaz-Méndez-Vera (ciclismo pista, persecución femenina)
46 - Lucila Maldonado-Tobías Weise (gimnasia trampolín, sincronizado mixto)
47 - Tobías Weise-Santiago Ferrari (gimnasia trampolín-sincronizado masculino)
48 - Valentina Podestá (gimnasia trampolín, individual)
49 - Ricardo Gómez (lucha grecorromana, 97 kg)
50 - Matías Reynaga (atletismo, 10000 m)
51 - L. Villegas-Mondino-Cossio-D'Amico (atletismo, relevo mixto 4x100 m)
52 - Diego Lacamoire (atletismo, 1500 m)
53 - Lucas Vilar (ciclismo pista, Keirin)
54 - Natalia Vera (ciclismo pista, Keirin)
55 - Ignacio Espinola (taekwondo, -58 kg)
56 - María Sepúlveda (taekwondo, -57 kg)
57 - Santiago Lorenzo (tenis de mesa, individual)
58 - Nelson Salinas-Iván Nikolajuk-Lucas Garcés (tiro con arco, equipo compuesto masculino)
59 - Guillermina González-Eugenia González-Daniela Cheffer (tiro con arco, equipo compuesto femenino)
60 - Micaela Cortez (pelota vasca, frontball)
61 - Melina Spahn (pelta vasca, frontón)
62 - Guillermo Osorio (pelota vasca, frontón)
63 - Nerea Castiglione (canotaje slalom, K1 slalom paralelo)
64 - Ancic-Chechic-Galilea-Mesa (equitación, salto por equipos)
65 - Natalia Méndez (ráquetbol, individual)
66 - Mateo Di Leo (taekwondo, +80 kg)
67 - Jazmín Ichiki (karate, -61 kg)
68 - Diego García-Fernando Kurzbard (ráquetbol, dobles masculino)
69 - Aramís Sánchez (canotaje velocidad, C1 500)
70 - Alma Pueyo López-Esteban Silva (tiro con arco, equipo mixto recurvo)
71 - Manuel Orero (canotaje velocidad, K1 500)
72 - Selección argentina (fútbol masculino)
73 -Thiago Passeri (surf, shortboard)
74 - Evelyn Gontier (surf, longboard)
75 - Victoria Muñóz (surf, shortboard)
76 - Clara Ansedes-Fernando Gilette (taekwondo, poomsae estilo reconocido pareja mixta)
77 - Juan Manuel La Serna-Lautaro Midon (tenis, dobles masculino)
78 - Luciana Moyano-Luciano Ambrogi (tenis, dobles mixto)
79 - De Genaro-Ciampitti-Pinti-Larregina (atletismo, 4x400 m relevo masculino)
80 - Santino Contreras-Ignacio Piotto (pádel)
81 - Selección masculina (sóftbol)
82 - Selección masculina (vóleibol)
83 - Selección masculina (polo acuático)
84 - Selección femenina (polo acuático)
85 - Fernando Kurzbard-Lautaro Cufré-Diego García (ráquetbol, equipo masculino)
86 - Juan Manuel La Serna (tenis, individual masculino)
87 - Jazmín Ortenzi (tenis, individual femenino)
Bronce
1 - Romina Imwinkelried (aguas abiertas, 10K)
2- Juan Bacha (esgrima, sable)
3 - Equipo masculino (gimnasia artística)
4 - Lucas Alba (natación, 800 m libre)
5 - Andrea Berrino (natación, 50 m espalda)
6 - Posta 4x200 libre femenino (natación)
7 - Posta 4x200 libre masculino (natación)
8 - Equipo (ecuestre, adiestramiento)
9 - Naiara Sagasti (patinaje valocidad, 1000m sprint)
10 - Emilia Acosta (gimnasia artística, all around)
11 - Martina Barbeito (natación, 200 m pecho)
12 - José Materano (natación, 100 m espalda)
13 - Posta 4x100 combinado masculino (natación)
14 - Ulises Cazau (natación, 50 m mariposa)
15 - Lautaro Zuviria (e-sports, EA SPORTS FC)
16 - Manuel Turone (ciclismo, BMX Freestyle)
17 - Delfina Dibella (ciclismo ruta, contrarreloj)
18 - Candela Espinosa (esgrima, sable)
19 - Daniel Villafáñe (gimnasia artística, anillas)
20 - José Materano (natación, 200 m espalda)
21 - Posta 4x100 libre masculino (natación)
22 - Delfina Dini (natación, 1500 m libre)
23 - Martina Barbeito (natación, 50 m pecho)
24 - Valentina Longo (patinaje artístico, libre)
25 - Ignacio Arias (SUP, sprint)
26 - Delfina Veljanovich (patinaje artístico, danza)
27 - Cuatro remos largos sin timonel (remo)
28 - Ignacio Arias (SUP, técnico)
29 - Gabriel Crespi-Candela Molina (bochas, petanca mixto)
30 - Renzo Farías-Milagros Pereyra (bochas, raffa mixto)
31 - Tiago Muñóz (triatlón)
32 - Santiago Tulián (boxeo, -55 kg)
33 - Tatiana Flores (boxeo, -51 kg)
34 - Enzo Gallardo (boxeo, +90 kg)
35 - Fila Dalinger (gimnasia artística, viga de equilibrio)
36 - Ivo Chiaponi (gimnasia artística, barras paralelas)
37 - Romina Bolatti (bochas, volo individual)
38 - Santiago Grassi (natación, 50 m libre)
39 - Agustín Annesse-Fernando Álvarez (remo, dos remos largos sin timonel-M2-)
30 - Di Tella-Méndez-Bello-Eglez-Musci (esgrima, espada por equipos)
41 - Luz arancibia (boxeo, -57 kg)
42 - Mateo Tavone (boxeo, -70 kg)
43 - Agustín Scenna (remo, un par de remos cortos-M1X)
44 - Scenna-Calderón-Pachecho-Menin (remo, cuatro pares de remos cortos-2MX)
45 - Alexis Eberhardt (tiro, 10 m rifle de aire)
46 - Ana Giuliano (golf)
47 - Giuliano-Yaya-Carballo-Oliva Pinto (golf, equipo mixto)
48 - Groupierre-Lugones-Brooke-Gusman (esgrima, espada por equipos)
49 - Tomás Contte (ciclismo ruta)
50 - Joaquín Tovagliari (judo, -66 kg)
51 - Galo Villavicencio (judo, -60 kg)
52 - Amelia Fournel (tiro, 50 m rifle tres posiciones)
53 - Tomás Quinteros (judo, -90 kg)
54 - Ivo Dargoltz (judo, -100 kg)
55 - Joaquín Cisneros (tiro, trap)
56 - Mauro Iglesias (skateboarding, street)
57 - Francisco Giorgis (esquí náutico, overall)
58 - Ricardo Báez (lucha libre, -86 kg)
59 - Jorge Llano (lucha libre, -86 kg)
60 - Selección femenina (sóftbol)
61 - Violeta Mociulsky (esquí náutico, slalom)
62 - Bautista Ahumada (esquí náutico, slalom)
63 - Francisco Giorgis (esquí náutico, figuras)
64 - Victoria de Armas (esquí náutico, wakeboard)
65 - Gil-Villavicencio--Tovagliari-Dargoltz-Rojas-De Lucía-Gómez-Quinteros-Gómez-Burzio-Piscina-Bredeston (judo, equipo mixto)
66 - Francisco Guaragna (vela, ILCA 7 masculina)
67 - Joaquín Reutemann (vela, iQfoil)
68 - Chiara Ferreti (vela, iQfoil)
69 - Martín Alsogaray (vela, Sunfish)
70 - Camila Amarilla (lucha libre, -57 kg)
71 - Celeste D'Arcángelo (gimnasia rítmica, all around)
72 - Méndez-Gruñeiro-Moyano-Ramos-Ferrari (ciclismo pista, persecución masculina)
73 - Villar-Murillo-Serrano-Rodríguez (ciclismo pista, velocidad por equipo)
74 - Agostina Vargas Re (gimnasia rítmica, aro)
75 - Celeste D'Arcángelo (gimnasia rítmica, pelota)
76 - Celeste D'Arcángelo (gimnasia rítmica, mazas)
77 - Celeste D'Arcángelo (gimnasia rítmica, cinta)
78 - Julieta Benedetti (ciclismo pista, omnium)
79 - Lucas Villar (ciclismo pista, velocidad)
80 - Ana Codina-Camila Argüelles (tenis de mesa, dobles femenino)
81 - Santiago Lorenzo-Camila Argüelles (tenis de mesa, dobles mixto)
82 - Nélida Peñaflor (atletismo, 10000 m)
83 - Milena Oliva-Nicolás Oliva-Ailén Oliva-Motto-Gualdi-Otero (bádminton, dobles mixto)
84 - Valentina Aguado (escalada, boulder)
85 - Natalia Vera (ciclismo pista, velocidad)
86 - Helen Bernard Stilling (atletismo, 100 m vallas)
87 - Megan Powell (atletismo, 400 m)
88 - Matías Contreras (canotaje slalom, KX kayak cross crontrarreloj)
89 - Iris Castiglione (canotaje slalom, KX kayak cross crontrarreloj)
90 - Juan Rodríguez (ciclismo pista, Keirin)
91 - Maribel Aguirre-Abril Garzón (ciclismo pista, Madison)
92 - Luca Impagnatiello (karate, Kata individual)
93 - Clara Galfre (remo coastal, 1X)
94 - Katia Baluzzo-Santiago Ferrer (remo coastal, 2x mixto)
95 - Alma Pueyo López-María Giúdice-Wanda Arca (tiro con arco, equipo recurvo femenino)
96 - Diego García (ráquetbol, individual)
97 - Matías Contreras (canotaje slalm, K1 slalom paralelo)
98 - Nerea Castiglione (canotaje slalom, C1 slalm papalelo)
99 - Adrián Astorga (pelota vasca, frontball)
100 - Nicolás Oliva (bádminton, individual)
101 - Santino Policelli (taekwondo, -80 kg)
102 - Victoria Rivas (taekwondo, +67 kg)
103 - Brenda Ruiz Díaz (taekwondo, -57 kg)
104 - Julio Ichiki (karate, -75 kg)
105 - Tais Trimarchi-Sabrina Zuccoli (canotaje velocidad, C2 500)
106 - Bruno De Genaro (atletismo, 400 m vallas)
107 - Valentín Sternik (escalada, velocidad)
108 - Nazareno Melgarejo (atletismo, salto triple)
109 - Nicolás Oliva (bádminton, individual masculino)
110 - Nerea Castiglione (canotaje slalom, KX kayak cross femenino)
111 - Matías Maturano (surf, longboard)
112 - Eugenia González Briozzo-Iván Nikolajuk (tiro con arco, equipo mixto compuesto)
113 - Diomid Petrenko (karate, -84 kg)
114 - Fernando Gilette (taekwondo, poomsae tadicional individual masculino)
115 - Clara Ansedes (taekwondo, poomsae tadicional individual femenino)
116 - Alma Pueyo López (tiro con arco, recurvo individual femenino)
117 - Joaquóin Gómez (atletismo, lanzamiento de martillo)
118 - Micaela Levaggi (atletismo, 3000 m con obstáculos)
119 - Lamboglia-N. Martínez-Cossio-Powell (atletismo, 4x400 m relevo femenino)
120 - Codina-Molero-Argüelles (tenis de mesa, equipos femenino)
121 - Pilar Etchechoury-Paula Rivero-María Falcione (squash, equipo femenino)
122 - Jeremías Azaña-Leandro Romiglio-Miguel Pujol (squash, equipo masculino)
123 - Francisco Sanchi-Horacio Cifuentes-Santiago Lorenzo (tenis de mesa, equipo masculino)
124 - Luciana Moyano (tenis, individual femenino)
125 - Luciano Ambrogi (tenis, individual masculino)