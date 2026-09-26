Diario de viaje, día 13: una despedida íntima con atletas, Pullaro, Javkin y la gente del COA

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Este sábado se llevará a cabo la Ceremonia de Clausura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Parece mentira lo rápido que pasó un evento que comenzó a gestarse hace cuatro años, cuando transcurría Asunción 2022, y que potenció a la delegación nacional como pocas veces en los últimos tiempos.

Principalmente, por la visibilidad que ganaron muchos de los deportistas que tan bien nos representaron en estas dos semanas, ante una multitudinaria convocatoria. Creo, incluso, que por momentos la gente desbordó los escenarios y que nadie lo consideró tan masivo en la previa.

Lo que se vio en la cancha de Newell's, con el fútbol masculino, es un claro ejemplo. Un deporte que a nivel ciclo olímpico generalemnte no genera tanta atracción, esta vez explotó. En el resto de los deportes se vivió algo parecido y eso fue sensacional.

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Algunos de los atletas fueron homenajedos durante la noche del viernes.

El Comité Olímpico Argentino organizó en la Casa Suramericana, ubicada junto al Museo de la Ciudad rosarino, una reunión para celebrar la gran actuación del Equipo Argentina, como lo denomina.

Por ejemplo, estuvieron presentes los integrantes del tiro con arco (Guille González, Nikolajuk, Arca, Jajarabilla...), del bádminton, del karate, del tenis de mesa e incluso algunos del surf, videollamada mediante.

La cita fue encabezada por el presidente del COA y de la Odesur, Mario Moccia; quien estuvo acompañado por todo su staff, más el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Ah, no podía faltar Capi, la mascota que se robó el evento. Y no hablo de la cena, sino de los Juegos.

Su carisma e interacción la ubica como una de las mejores de los últimos tiempos, incluyendo Juegos Panamericanos y Olímpicos.

Y como es habitual, la gastronomía estuvo compuesta casi en su totalidad por comidas típicas de nuestro país: desde empanadas hasta parrillada.

Como ocurrió la semana pasada, cuando concluyó la natación, la Comisión de Atletas llevó a cabo allí mismo su tradicional agasajo a los medallistas.

La propuesta es sencilla, pero tiene un significado enorme. Cada deportista que consiguió una medalla pasa al escenario y pega una medalla de papel en un banner, como recuerdo de su participación y, sobre todo, como una forma de ser reconocido frente a sus propios compañeros.

Luego, mesa dulce mediante, la música copó la escena y varios se animaron a tirar unos pasos.

Hasta que sobre las 00 del sábado, Guido Monis, integrante de la Comisión, tomó el micrófono y cortó la inspiración de unos cuantos que seguían en la pista de baile. Claro, algunos deportistas volverán a competir este sábado en el último día de los Juegos.

Allí estaremos.

Hasta mañana.

La Nueva. está presente para cubrir las alternativas de los XIII Juegos Suramericanos desde el lugar de los hechos.

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Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)