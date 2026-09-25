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Santa Fe 2026.

XIII Juegos Suramericanos: agenda nacional del sábado 26, último día de competencias

Habrá acción en bádminton, balonmano, salto ecuestre, polo acuático, ráquetbol, squash, tenis y tenis de mesa.

Foto: La Nueva.

El décimo cuarto y último día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 8 disciplinas.

Sobresale la final invidivual del salto ecuestre, con la bahiense Damián Ancic montando a Milenario Solaguayre.

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Además, Los Gladiariores afrontarán la final del hándbol ante Chile y los dos seleccionados del polo acuático irán por el oro ante Brasil.

Salvo el balonmano, que se disputa en Santa Fe capital, todas las actividades se llevarán a cabo en Rosario.

El programa de actividades para este sábado es el siguiente:

Balonmano (Santa Fe)
13:30 - Por el oro, Los Gladiadores vs. Chile

Ecuestre-Salto (Rosario)
12:00 y 14:30 - Final individual, con Damián Ancic, Lucas Mesa, Manuel Chechic y Tomás Galilea

Polo acuático (Rosario)
12:00 - Por el oro, Selección femenina vs. Brasil
14:30 - Por el oro, Selección masculina vs. Brasil

Ráquetbol (Rosario)
09:00 - Equipos masculino / Final, con Diego García-Fernando Kurzbard-Lautaro Cufré vs. Bolivia
09:45 - Equipos femenino / Final, con Martia José Vargas-Natalia Mendez-Valeria Centellas vs. Bolivia

Tenis (Rosario)
09:00 - Individual femenino / Por el bronce, con Luciana Moyano Vickery (Guyana)
09:00 - Individual femenino / Por el oro, con Jazmín Ortenzi vs. Guzmán (Perú)
No antes de 10:30 - Individual masculino / Por el bronce, con Luciano Ambrogi vs. Echeverría (Venezuela)
No antes de 10:30 - Individual masculino / Por el oro, con Juan Manuel La Serna vs. Lautaro Midon

Tenis de mesa (Rosario)
10:00 - Equipo masculino / Semifinal, con Cifuentes-Lorenzo-Sanchi vs. Perú
15:00 - Equipo Masculino / Por el oro

Ceremonia de Clausura (Santa Fe)
19:00 - Acto protocolar y desfile de delegaciones

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