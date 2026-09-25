XIII Juegos Suramericanos: agenda nacional del sábado 26, último día de competencias

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El décimo cuarto y último día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 8 disciplinas.

Sobresale la final invidivual del salto ecuestre, con la bahiense Damián Ancic montando a Milenario Solaguayre.

Además, Los Gladiariores afrontarán la final del hándbol ante Chile y los dos seleccionados del polo acuático irán por el oro ante Brasil.

Salvo el balonmano, que se disputa en Santa Fe capital, todas las actividades se llevarán a cabo en Rosario.

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El programa de actividades para este sábado es el siguiente:

Balonmano (Santa Fe)

13:30 - Por el oro, Los Gladiadores vs. Chile

Ecuestre-Salto (Rosario)

12:00 y 14:30 - Final individual, con Damián Ancic, Lucas Mesa, Manuel Chechic y Tomás Galilea

Polo acuático (Rosario)

12:00 - Por el oro, Selección femenina vs. Brasil

14:30 - Por el oro, Selección masculina vs. Brasil

Ráquetbol (Rosario)

09:00 - Equipos masculino / Final, con Diego García-Fernando Kurzbard-Lautaro Cufré vs. Bolivia

09:45 - Equipos femenino / Final, con Martia José Vargas-Natalia Mendez-Valeria Centellas vs. Bolivia

Tenis (Rosario)

09:00 - Individual femenino / Por el bronce, con Luciana Moyano Vickery (Guyana)

09:00 - Individual femenino / Por el oro, con Jazmín Ortenzi vs. Guzmán (Perú)

No antes de 10:30 - Individual masculino / Por el bronce, con Luciano Ambrogi vs. Echeverría (Venezuela)

No antes de 10:30 - Individual masculino / Por el oro, con Juan Manuel La Serna vs. Lautaro Midon

Tenis de mesa (Rosario)

10:00 - Equipo masculino / Semifinal, con Cifuentes-Lorenzo-Sanchi vs. Perú

15:00 - Equipo Masculino / Por el oro

Ceremonia de Clausura (Santa Fe)

19:00 - Acto protocolar y desfile de delegaciones