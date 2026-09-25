XIII Juegos Suramericanos: agenda nacional del sábado 26, último día de competencias
Habrá acción en bádminton, balonmano, salto ecuestre, polo acuático, ráquetbol, squash, tenis y tenis de mesa.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
El décimo cuarto y último día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 8 disciplinas.
Sobresale la final invidivual del salto ecuestre, con la bahiense Damián Ancic montando a Milenario Solaguayre.
Además, Los Gladiariores afrontarán la final del hándbol ante Chile y los dos seleccionados del polo acuático irán por el oro ante Brasil.
Salvo el balonmano, que se disputa en Santa Fe capital, todas las actividades se llevarán a cabo en Rosario.
El programa de actividades para este sábado es el siguiente:
Balonmano (Santa Fe)
13:30 - Por el oro, Los Gladiadores vs. Chile
Ecuestre-Salto (Rosario)
12:00 y 14:30 - Final individual, con Damián Ancic, Lucas Mesa, Manuel Chechic y Tomás Galilea
Polo acuático (Rosario)
12:00 - Por el oro, Selección femenina vs. Brasil
14:30 - Por el oro, Selección masculina vs. Brasil
Ráquetbol (Rosario)
09:00 - Equipos masculino / Final, con Diego García-Fernando Kurzbard-Lautaro Cufré vs. Bolivia
09:45 - Equipos femenino / Final, con Martia José Vargas-Natalia Mendez-Valeria Centellas vs. Bolivia
Tenis (Rosario)
09:00 - Individual femenino / Por el bronce, con Luciana Moyano Vickery (Guyana)
09:00 - Individual femenino / Por el oro, con Jazmín Ortenzi vs. Guzmán (Perú)
No antes de 10:30 - Individual masculino / Por el bronce, con Luciano Ambrogi vs. Echeverría (Venezuela)
No antes de 10:30 - Individual masculino / Por el oro, con Juan Manuel La Serna vs. Lautaro Midon
Tenis de mesa (Rosario)
10:00 - Equipo masculino / Semifinal, con Cifuentes-Lorenzo-Sanchi vs. Perú
15:00 - Equipo Masculino / Por el oro
Ceremonia de Clausura (Santa Fe)
19:00 - Acto protocolar y desfile de delegaciones