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Santa Fe 2026.

Agustín Vernice cosechó cuatro medallas de oro en el canotaje de los Juegos Suramericanos

El palista nacido en Bahía Blanca ganó las pruebas de K4 500, K2 500, K2 500 mixto y K1 1000.

Fotos: prensa COA y Santa Fe 2026

El equipo argentino de canotaje tuvo una sobresaliente actuación en los XIII Juegos Suramericanos, sumando un total de 13 medallas, siendo 10 de ellas doradas.

Allí, fue magistral la tarea de Agustín Vernice, el palista nacido en Bahía Blanca y radicado en Olavarría, de donde es su familia.

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Vernice, diploma olímpico en París 2024, se quedó con las pruebas de K4 500, K2 500, K2 500 mixto y K1 1000 desarrolladas en la Costanera Este, en Santa Fe capital, posicionándose como uno de los atletas con más oros del evento.

El primero llegó a través del K4 500 masculino, en un bote que compartió con Vicente Vergauven, Gonzalo Carreras y Rubén Rézola. El equipo argentino se impuso con un registro de 1:16.83, por delante de Uruguay (Matías Otero-Santiago Melo-Julián Cabrera-Martín Gorriti), que marcó 1:18.14, y Chile (Sebastián Alveal-Benjamín Cancino-Camilo Valdés-Marcelo Godoy), tercero con 1:18.22.

Ya el viernes, Agustín logró la primera colocación en el K2 500 junto a Gonzalo Carreras, imponéndose con un tiempo de 1:25.15. Segundo llegó el bote uruguayo (Otero-Melo), con 1:26.61 y tercero, el venezolano (Canache-Acuña), con 1:27.23.

Luego, junto a Brenda Rojas, el bote argentino se quedó con la final del K2 500 mixto, completando el recorrido en 1:30.21. Segundo llegaron los uruguayos Milich y Cabrera (1:31.73) y terceros, los brasileños Souta y Vergutz (1:33.09).

Por último, en la prueba que es su especialidad, Vernice se coronó en la final del K1 1000.

Allí, estableció una marca de 3:19.75, quedando más de cinco segundos arriba del uruguayo Matías orero (3:24.80) y doce del chileno Sebastián Alveal (3:27.84), que completó el podio.

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