Diario de viaje, día 12: la nostalgia por lo que pasó y esa adrenalina constante que se mantiene vigente

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Ya les había contado que aparece algo de nostalgia cuando pasamos por el estadio de vóley playa, que hasta hace algunos días explotaba de gente y ahora se encuentra vacío, casi desolador.

Este jueves, cuando salí en vivo por El Diario Deportivo, el programa de streaming que hacemos con el equipo de Deportes de La Nueva., de un lado tenía la incertidumbre y la precisión del tiro con arco y, a mis espaldas, un grupo de trabajadores que estaba desarmando el estadio de rugby ubicado en el centro del hipódromo rosarino.

A decir verdad, la cancha quedará: está fija allí desde hace algunos años. Lo que estaban sacando eran los carteles de publicidad y, más adelante, varias de las tribunas tubulares desde donde el público vibró junto a Las Yaguaretés y Los Pumas 7s.

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Para colmo, se trata de un deporte que tiene apenas tres días de competencia, por lo que el armado y desarmado de los escenarios lleva, por lejos, más tiempo que la competencia en sí.

Unos metros más allá está el tenis, siempre dentro del óvalo. El court central no se pudo utilizar porque las obras llegaron tarde, por lo que la competencia se lleva a cabo en las seis canchas restantes. En todas, el polvo de ladrillo no terminó de compactarse, por ser canchas nuevas, y ya este sábado al mediodía dejarán de usarse.

No obstante, en medio de esa nostalgia, sobrevive la adrenalina que absorbimos desde antes de llegar a Rosario.

Entonces, mientras tratábamos de divisar si una flecha era un 9 o un 10, seguíamos la definición del salto ecuestre y un colega me preguntaba si había terminado el karate, yo me comunicaba con la madre de un deportista para chequear su horario de competencia, que venía retrasado.

Así transcurrieron estos días y así serán los próximos. Entre aplicaciones, fotos, redacción, caminatas de ida y vuelta al Centro de Prensa y a los estadios, malestar por el altísimo sonido —ni hablar en los escenarios cubiertos— y huecos para comer algo a la pasada. Pasamos frío, calor, lluvia, viento y, ahora, mucho sol.

Al margen, siempre que me preguntan, respondo que la duración de este tipo de eventos es la justa.

Más allá de que en algunos Juegos, para acomodar el calendario, puede haber uno o dos días más, generalmente duran dos semanas. Pueden ser 14, 15 o 16 días.

Y después de varios años siguiendo el movimiento olímpico y las competencias, puedo afirmarlo con argumentos: está bien que sea así. Con menos días sería imposible de realizar, habría que comprimir demasiado el calendario, superponer aún más las actividades y, además, exigir un desgaste físico y mental a los atletas que podría resultar peligroso.

Ahora bien, tampoco podría estirarse más.

Es fácil detectar el desgaste que el paso de los días provoca en cada uno de los que trabajan en los Juegos. Después de una primera semana cargada de energía, para muchos la segunda se hace cuesta arriba porque, entre otras cosas, se camina mucho, se come mal y se duerme poco.

Ni hablar cuando se trata de eventos en Sudamérica, donde algunas reglas que durante los primeros días parecían imposibles de persuadir terminan, con el correr de las jornadas, convirtiendo la estructura en un desorden.

Y así, entre estadios que se levantan y se desarman, competencias que empiezan y terminan, y esa mezcla de adrenalina y cansancio que ya se siente en el cuerpo, los Juegos también empiezan a despedirse.

Hasta mañana.

La Nueva. está presente para cubrir las alternativas de los XIII Juegos Suramericanos desde el lugar de los hechos.

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Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)