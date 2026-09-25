Iván Nikolajuk sumó otra medalla en tiro con arco para el Circulo Bahiense y la delegación nacional

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Se completó este viernes la actividad del tiro con arco en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y la delegación nacional sumó seis medallas, tres de plata y tres de bronce.

Una de las figuras del plantel nacional fue el rionegrino Iván Nikolajuk, quien también representa al Circulo Bahiense de arquería (junto a Guillermina González, plata por equipos) ya que se encuentra radicado en Bahía Blanca desde hace varios años.

Iván completó hoy su cosecha con una medalla de bronce en la competencia mixta de arco compuesto, junto a Eugenia González Briozzo.

En cuartos de final, la dupla argentina derrotó a Chile por 155 a 152. Luego, cayó con Colombia, en semifinales, por 156 a 154. Mientras que en el duelo mano a mano por el tercer puesto, le ganó al binomio venezolano en shoot off, 172 a 171, tras haber igualado en 153.

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Hoy también, el equipo mixto de arco recurvo se quedó con la medalla de plata, luego de vencer a Panamá 5-1 en semifinales y de caer 6-0 con Brasil en la final. Tiraron por Argentina Alma Pueyo López y Esteban Silva.

Más tardes, la rosarina afrontó la definición individual del arco recurvo, quedándose con la medalla de bronce al superar 6-0 a la brasileña Isabelle Estevez.