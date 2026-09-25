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Santa Fe 2026.

Iván Nikolajuk sumó otra medalla en tiro con arco para el Circulo Bahiense y la delegación nacional

El rionegrino, radicado en Bahía Blanca, se subió al tercer escalón del podio en la especialidad arco compuesto mixto junto a Eugenia González Briozzo.

Fotos: prensa Santa Fe 2026

Se completó este viernes la actividad del tiro con arco en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y la delegación nacional sumó seis medallas, tres de plata y tres de bronce.

Una de las figuras del plantel nacional fue el rionegrino Iván Nikolajuk, quien también representa al Circulo Bahiense de arquería (junto a Guillermina González, plata por equipos) ya que se encuentra radicado en Bahía Blanca desde hace varios años.

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Iván completó hoy su cosecha con una medalla de bronce en la competencia mixta de arco compuesto, junto a Eugenia González Briozzo.

En cuartos de final, la dupla argentina derrotó a Chile por 155 a 152. Luego, cayó con Colombia, en semifinales, por 156 a 154. Mientras que en el duelo mano a mano por el tercer puesto, le ganó al binomio venezolano en shoot off, 172 a 171, tras haber igualado en 153.

Hoy también, el equipo mixto de arco recurvo se quedó con la medalla de plata, luego de vencer a Panamá 5-1 en semifinales y de caer 6-0 con Brasil en la final. Tiraron por Argentina Alma Pueyo López y Esteban Silva.

Más tardes, la rosarina afrontó la definición individual del arco recurvo, quedándose con la medalla de bronce al superar 6-0 a la brasileña Isabelle Estevez.

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