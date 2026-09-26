Con bahienses, la Selección masculina de sóftbol logró la medalla de plata de los Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La Selección Argentina masculina de sóftbol no pudo coronar su andar en la final y debió conformarse con la medalla de plata tras caer por 4-1 frente a Venezuela en el choque decisivo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En un duelo disputado en el Estadio Mundialista de Paraná, la subsede del torneo, el combinado vinotinto asestó un golpe tempranero al fabricar tres carreras en la mismísima primera entrada. A partir de allí, el abridor venezolano, Luis Colombo Pérez, tomó el control de las acciones desde la placa de pitcheo y maniató a los bates albicelestes durante la mayor parte del encuentro para acreditarse la victoria (W).

Por el lado argentino, la derrota (L) quedó en los registros del lanzador Matías Etchevers Larraburu.

Venezuela amplió la brecha en la parte alta del séptimo episodio marcando su cuarta rayita para poner el tablero 4-0. En el cierre de ese mismo episodio, la escuadra nacional rompió el cero y descontó con una carrera impulsada, pero la reacción resultó insuficiente para dar vuelta la historia.

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La ofensiva venezolana conectó un total de 10 imparables, respaldada por las actuaciones destacadas con el bate de Erwin Díaz Chirinos (de 4-3, con 2 impulsadas) y David Galeno Betancourt (de 4-3). Argentina, en tanto, apenas pudo conectar tres hits a lo largo del juego y cometió dos errores a la defensiva.

El conjunto argetino estuvo integrado por los bahiense Federico Olheiser y Nahuel Sáenz. También fueron parte del plantel nacional Federico Eder, Alan Peker, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Francisco Lombardo, Ladislao Malarczuk, Khalil Luna, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca y Teo Migliavacca.

Resultados

21/9 – Argentina 16-0 Bolivia

21/9 – Argentina 9-5 Venezuela

22/9 – Argentina 12-0 Perú

23/9 – Argentina 10-0 Bolivia

23/9 – Argentina 4-2 Venezuela

24/9 – Argentina 9-0 Perú

25/9 - Argentia 1-4 Venezuela | Partido por la medalla de oro