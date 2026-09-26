Damián Ancic, desde Rosario: "Es un orgullo poder representar al país y ganar una medalla"

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Damián Ancic volvió a representar a Bahía Blanca y a la Argentina en los Juegos Suramericanos, conquistando la medalla de plata.

El Ruso montó esta vez a Milenario Solaguayre y fue muy importante para que el equipo nacional se suba al segundo escalón del podio en Rosario gracias a dos recorridos sin faltas.

El resto del plantel, con el que logró la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, estuvo integrado por Lucas Mesa, Manuel Chechic y Tomás Galilea.

"A la medalla le doy mucho valor. Para mí es un orgullo poder representar al país y poder ganar una medalla. Fue una alegría muy grande porque el primer día había yo cometido un error muy grosero y fue un deshago. Montar bien y que el caballo me responda de esa manera me dio mucha satisfacción", le contó el bahiense a La Nueva. mientras se desarrollaba la última pasada de la final individual, en el Jockey Club rosarino.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Ruso se recuperó así de un debut agridulce, cuando acumuló 8 puntos de penalización para finalizar 19°.

En tanto, en el concurso individual, el bahiense, que arrastraba 8.48 puntos del miércoles y el jueves, no redondeó un buen sábado. Tuvo 12 unidades de penalización en el primer recorrido y, ya sin chances de medalla, decidió no salir al segundo.

"Fue un recorrido exigente, está bien que se plantee así después de tres días de competencia", respondió, sin esquivar la consulta.

"El primer oxer que tiro, a la salida del número 3, ya era un doble que había que hacer un esfuerzo. Mi caballo tocó un poco el palo de atrás y venía una triple barra que saltó bien, pero quedó un poco fuerte y después tocó una vertical. Fue una final dura para él, es un caballo muy joven; puede pasar", agregó.

Fueron 17 los binomios que completaron ambos recorridos, quedándose con la medalla de oro el uruguayo Manuel Luzardo, con la de plata el brasileño Luiz Guimaraes y con la de bronce, la boliviana Karen Boos.

El mejor argentino fue Tomás Galilea (4°); en tanto que Manuel Chechic (8°) y Lucas Mesa (10°), también se metieron en el top ten.

"El Odesur pasado fui con Santa Rosa Chabacon, que tenía 14 años y mucha experiencia. Este tiene 9, debe estar entre los más jóvenes de todo el campeonato. Hizo un concurso muy bueno, estamos contentos", contó Ancic sobre Milenario Solaguayre.

"Seguimos con él rumbo a los Panamericanos. Ojalá podamos llegar. Vamos a estar justos, porque si bien es un año más, es más alto, es más difícil y hay que viajar. Es todo más estresante, tanto el viaje y como el concurso. Intentaremos hacer lo mejor posible; hay una opción de ir a Ocala en enero y también a Europa a prepararnos. Vamos a hacer lo que sea lo mejor para el caballo. Ojalá podamos estar", cerró el bahiense.