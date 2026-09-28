Murió una figura de la lucha libre a los 40 años: había protagonizado un combate un día antes

El mundo de la lucha libre recibió una inesperada noticia. Benjamin Satterley, conocido como “PAC”, murió a los 40 años, según confirmó All Elite Wrestling (AEW) a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales.

La noticia causó conmoción porque el británico había tenido su última lucha apenas un día antes de su fallecimiento. El sábado 26 de septiembre enfrentó al mexicano Andrade “El Ídolo” en AEW All Out, en Chicago, por el Campeonato Nacional de AEW. Andrade se quedó con la victoria y retuvo el título.

Así fue el mensaje de AEW para confirmar la muerte de PAC

All Elite Wrestling lamenta anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido como Pac. Nacido en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley comenzó su carrera en la lucha libre en 2004 y luego actuó para organizaciones de lucha libre de todo el mundo, cautivando a los fanáticos con movimientos innovadores de alto vuelo y una increíble habilidad en el ring. Pac firmó con All Elite Wrestling en 2019 y ostentó múltiples Campeonatos de AEW y compitió en algunos de los combates más memorables de la historia de AEW. Nuestras condolencias van dirigidas a la familia, amigos y fanáticos de Satterley.

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La carrera de PAC en la lucha libre

Satterley nació en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, y comenzó su carrera profesional en 2004. Durante más de dos décadas pasó por distintas compañías y se destacó especialmente por su estilo aéreo y su capacidad atlética.

En 2012 llegó a WWE, donde fue conocido como Adrian Neville y posteriormente Neville. Durante su paso por la compañía consiguió el Campeonato NXT, los títulos en pareja de NXT y el Campeonato de Peso Crucero de WWE.

Después de dejar WWE en 2018, Satterley se incorporó a AEW en 2019. Allí se convirtió en el primer campeón All-Atlantic, título que posteriormente pasó a denominarse Internacional, y también conquistó el Campeonato Mundial de Tríos en dos oportunidades.

El sábado 26 de septiembre por la noche, fue la última aparición pública de Benjamin Satterley. (Video: @AEW/X)

De qué murió PAC

Por el momento no se informó la causa de su muerte. AEW confirmó el fallecimiento, pero no brindó detalles sobre las circunstancias del deceso.

La compañía expresó sus condolencias a la familia, los amigos y los seguidores del luchador, y recordó su trayectoria desde sus comienzos en 2004 hasta su llegada a AEW.

La última imagen de PAC sobre un ring quedó así ligada a su combate contra Andrade El Ídolo en All Out. Menos de 24 horas después de aquella presentación, su muerte fue confirmada a los 40 años. (NA)