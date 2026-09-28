Con un final increíble, Villa Mitre y La Armonía repartieron puntos en el cierre de la fecha 9

Villa Mitre y La Armonía igualaron 1 a 1 esta tarde, en el partido que cerró la fecha 9 del Torneo Clausura de la Primera División "A" de la Liga del Sur.

El tricolor comenzó ganando con gol de Valentino Valeri, quien abrió el marcador a los 70 minutos tras una buena jugada individual de Santiago Gómez.

Mientras que el velezano lo igualó por intermedio de Julio Acosta, quien anotó de penal a los 92 minutos.

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Lo curioso es que el que intentó atajar el tiro del histórico goleador fue Valeri, quien tuvo que ocupar el arco por la expulsión de Tomás Manganaro y porque su equipo ya no podía realizar más variantes.

El "1" de la Villa, que ya tenía amarilla, vio la roja tras una agresión a Franco Cuello, antes de reponer el juego tras descolgar un centro en un tiro libre.

Pese a que luego del 1 a 1 se jugaron tres minutos más, La Armonía no pudo encontrar los caminos para probar a Valeri, quien había ocupado el arco de manera improvisada.

El árbitro del encuentro fue Leopoldo Gorosito.

Villa Mitre formó con: Manganaro; Ekel Sastre, Ciro Zalazar, Ulises Olguín, Constanzo Palacio (68m. Thiago Díaz); Diego Avit, Valentino Valeri, Juan Ignacio Acosta (58m. Marcos Barrionuevo), Ezequiel Moya (81m. Rodrigo Cardoso); Maximiliano Tunessi (68m. Julián Monteverde) y Santiago Gómez.

Mientras que La Armonía puso en cancha a Ignacio Torres; Agustín Mendoza (82m. Juan Usuldinger), Jerónimo Blanco, Lautaro Marino (82m. Ramiro Fernández), Juan Martín González; Enrique Narvay (73m. Alex Muzi), Mauro Gil, Franco Cuello, Marcio Antón (60m. Ezequiel Intrevado); Juan José Ramírez (73m. Julio Acosta) y Matías Malmoria.

*Cómo empezó

La fecha en la "A" comenzó el viernes con el triunfo de Huracán ante Sporting, por 2 a 1, en el Bruno Lentini.

Mientras que el sábado igualaron Libertad y San Francisco, por 1 a 1, en el Manuel Manzano.

Y ayer, Bella Vista derrotó a Liniers como visitante 2 a 0.

*Las tablas

Así quedaron las posiciones en la Primera División "A", tras disputarse la fecha 9:

-Clausura: 1°) Huracán, 15 puntos; 2°) San Francisco, 14; 3°) La Armonía, 12; 4°) Sporting, Bella Vista y Villa Mitre, 11; 6°) Liniers y Libertad, 8.

-Acumulada: 1°) Huracán, 41 puntos; 2°) Bella Vista, 36; 3°) Liniers, 31; 4°) Villa Mitre, 30; 5°) San Francisco, 27; 6°) Libertad y La Armonía, 26 y 8°) Sporting, 24.

*Cómo sigue

La fecha 10 del Torneo de Primera División "A" se jugaría íntegramente el domingo desde las 15.30, con los siguientes enfrentamientos: Huracán-Villa Mitre, Bella Vista-Libertad, San Francisco-Sporting y La Armonía-Liniers.