Torneo Clausura: Bella Vista venció a Liniers en la "A" y Rosario trepó a la cima en la "B"

Dos triunfos visitantes se registraron esta tarde, en la continuidad de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga del Sur.

En la Primera División "A", Bella Vista venció a Liniers en la avenida Alem, donde dirigió Daniel Méndez.

El Gallego se impuso por 2 a 0, con goles de Agustín Reule y Felipe Achares, a los 33 y 50 minutos del segundo tiempo.

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Además, en la Primera División "B", Rosario Puerto Belgrano derrotó a Pacífico en el Adolfo Pirola y trepó a la cima de la tabla en el cierre de la fecha.

El elenco puntaltense se impuso por 1 a 0, con tanto de chilena de Matías Otero Ferrer, a los 16 minutos.

El árbitro en calle terrada fue Javier Tamaro.

*Lo que viene

Mañana se cerrará la fecha 9 de la Primera División "A", con el duelo entre Villa Mitre y La Armonía

Se medirán en El Fortín, desde las 15.30, con arbitraje de Leopoldo Gorosito.

*Lo que pasó

La fecha en la "A" comenzó el viernes con el triunfo de Huracán ante Sporting, por 2 a 1, en el Bruno Lentini.

Mientras que ayer igualaron Libertad y San Francisco, por 1 a 1, en el Manuel Manzano.

Además, en la "B", los tres partidos restantes se disputaron ayer: Tiro 1, Olimpo 0; Comercial 3, Sansinena 1 y Dublin 3, Pacífico de Cabildo 1.

*Las tablas

En la "A"

-Clausura: 1°) Huracán, 15 puntos; 2°) San Francisco, 14; 3°) Sporting, Bella Vista, La Armonía, 11; 5°) Villa Mitre, 10; 6°) Liniers y Libertad, 8.

-Acumulada: 1°) Huracán, 41 puntos; 2°) Bella Vista, 36; 3°) Liniers, 31; 4°) Villa Mitre, 29; 5°) San Francisco, 27; 6°) Libertad, 26; 7°) La Armonía, 25 y 8°) Sporting, 24.

En la "B"

-Clausura: 1º) Rosario, 19 puntos; 2°) Olimpo, 18; 3º) Tiro Federal y Comercial, 15; 5º) Pacífico de Cabildo, 9; 6º) Pacífico BB, 8; 7º) Sansinena, 7 y 8º) Dublin, 4.

-La acumulada: 1º) Rosario, 45 puntos; 2°) Comercial y Tiro, 42; 4º) Olimpo, 34; 5º) Sansinena, 28; 6º) Dublin, 21; 7º) Pacífico C, 17 y 8º) Pacífico BB, 16.