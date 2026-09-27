Huracán tuvo un fútbol de alto vuelo, venció a Ferro 3 a 0 y está en playoffs

Con una muy buena producción futbolística, sobre todo en los primeros 45 minutos, Huracán superó a Ferro de Olavarría 3 a 0 y logró el pasaje a la próxima instancia del Federal Amateur.

Con la necesidad de conseguir el triunfo para no depender de otros resultados, el Globo salió con decisión y marcó claras diferencias en la primera etapa.

Scalco tuvo una tarde muy inspirada y el resto del equipo lo respaldó para construir una de las mejores producciones del semestre.

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Lo resolvió rápido

Desde el pitazo inicial de Agustín Linares, el dueño de casa se fue encima de un rival que no pudo contener el vendaval del local.

Primero con dos tiros de esquina cerrados –uno de Navarro y otro de Seisdedos que no terminaron el gol de casualidad— y luego con mucho juego, el Globo se sacó enseguida la ansiedad por conseguir la ventaja.

Mayo cambió la pelota de frente para Scalco, el 7 encaró de izquierda hacia adentro y metió un derechazo fenomenal para colocar el balón contra el primer palo de Vedelini.

Huracán no sacó el pie del acelerador. Encontró grietas por todos lados y el conjunto del Bule se lo hizo pagar.

Poco después, Scalco arrancó por izquierda, dejó atrás su marca y le tiró un centro a la cabeza de Agudiak, quien no falló para decretar el 2 a 0.

Fueron 20 minutos extraordinarios del elenco de Mauro Brunelli.

Al visitante le costó horrores hilvanar dos o tres pases consecutivos y abusó de los pelotazos para la dupla de ataque Canario-Galotti.

Recién en un balón detenido, encontró una chance clara. Alvarez le dio con rosca en un tiro de esquina y el cabezazo en soledad de Canario encontró una gran respuesta de Salvarezza.

Esa chance despertó al dueño de casa. Y estuvo a punto de anotar el tercero. Zabala le metió un gran pase entre líneas a Scalco, el 7 definió por encima del golero adversario y el balón de estrelló en el horizontal.

Ya en la recta final de los primeros 45 minutos, Huracán tuvo otras ocasiones, pero le faltó algo de precisión en los metros finales.

La frutilla del postre

Si bien el conjunto olavarriense salió con otra decisión en la etapa complementaria, Huracán selló el partido en la primera de cambio.

Seisdedos encabezó una gran contra yle puso una pelota bárbara a Scalco. El “Sordo” recibió por izquierda, le enganchó a su marca (Sáenz) y abrió el pie derecho para meter un verdadero golazo.

Con el 3 a 0, el Globo se relajó y su rival pudo haber descontado. Alvarez le dio de derecha al horizontal dese media distancia y Galotti –en un anticipo de cabeza—también estrelló su testazo en el travesaño.

Llegando a la hora de juego hubo un gol anulado al Carbonero por un offside de Romero (quedaron dudas), pero con las variantes el local volvió a tomar el control del juego.

Incluso, estuvo muy cerca de conseguir el cuarto tanto. Dauwalder desbordó y metió un centro con la rosca justa, pero la definición de Scalco –que quería llevarse la pelota— encontró una gran respuesta de Vedelini, quien evitó la caída de su valla con la pierna izquierda.

No hubo tiempo para más. Solo para contemplar una muy buena actuación colectiva del Globo, que ya se instaló en los playoffs y que está decidido a pelear los dos frentes.

La síntesis

HURACÁN 3

Salvarezza 7

Mayo 6

Reynoso 6

Aguirre 6

Navarro © 6

Segovia 6

Zabala 7

Linares 6

Seisdedos 7

Agudiak 7

SCALCO 9

DT: M. Brunelli

FERROCARRIL SUD 0

Vedelini 5

Benítez 4

F. Romero 5

Buongiorno © 5

Sáenz 4

Valenzuela 5

Borda 5

J.M. Alvarez 6

L. Sánchez 5

Canario 5

Galotti 5

DT: R. Istillarte

PT. Goles de Scalco (H), a los 8m. y Agudiak (H), a los 16m.

ST. Gol de Scalco (H), a los 8m.

CAMBIOS. 61m. Cerato (6) por Segovia y Dauwalder (6) por Zabala, 70m. Robles por Zabala y 82m. Tormann por Linares y Andragnez por Linares, en Huracán; 45m. Soto (5) por Benítez, 59m. Sbardolini (5) y Andreu (5) por Valenzuela y Canario, 76m. Vales por Sánchez y 84m. Rivas por Galotti, en Ferro.

ARBITRO. Agustín Linares (6).

CANCHA. Huracán.