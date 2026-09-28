Facu Reynoso: “Ahora empezamos a depender solamente de nosotros”

Huracán de Ingeniero White avanzó de fase en el Federal Amateur tras un sólido triunfo ante Ferrocarril Sud de Olavarría por 3 a 0. Y el defensor Facundo Reynoso valoró el objetivo que consiguió el Globo.

“Ahora empezamos a depender solamente de nosotros. Sabíamos que teníamos que ganar este partido sí o sí., como sea”, le dijo a El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

“Incluso, en el primer tiempo pudimos haber asegurado el partido. Pero entró la primera y estuvimos más tranquilos, pero no sacamos el pie del acelerador”, amplió.

En el segundo tiempo, Facu casi convierte tras ir de área a área.

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“Siempre me gustó ir para adelante. Robarla, jugarla y correr al área. Mauro (por Brunelli) nunca me dice nada. Al contrario, me dice que si hay espacios o si se da la oportunidad que vaya. Me conoció así y le gusta la forma en la que juego”, agregó.

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