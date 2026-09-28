Presencia bahiense: se abre la temporada 2026-27 de la Liga Nacional

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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El campeón Gimnasia y Esgrima (Comodoro), con ocho extranjeros, visita a Lanús (flamente ascendido de la Liga Argentina), en el cotejo apertura de la temporada 2026-27 de la Liga Nacional, desde las 22.05 (TyC), con arbitraje de Fabricio Vito, Raúl Sánchez y Ezequiel Macías.

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En este partido, correspondiente a la 43º edición de la elite nacional, debuta con la camiseta verde Valentín Forestier (23 años), uno de los bahienses que tiene lugar en la competencia.

Los comodorenses mantuvieron la base con la que consiguieron el título, Carlos Rivero, Martiniano Dato, Emiliano Toretta, Marcos Chacón (Cuba), Anyelo Cisneros (Venezuela), Jesús Centeno (Venezuela) y Sebastián Carrasco (Chile), reforzándose con Felipe Inyaco (Chile), Obi Okafor (Estados Unidos), Amar Sylla (Senegal) y Kirkwood Stevens (Canadá), más Forestier y Gino Balbo (ex Santa Paula de Gálvez, en la LA)

Forestier, formado en Leandro N. Alem -que dio el salto en Bahía Basket- tuvo su paso por Riachuelo y posteriormente Olímpico, sumándose ahora al último campeón.

El granate, por su parte, viene de ganar la Liga Argentina y retorna a la A tras 10 temporadas.

Entre sus jugadores menores tendrá al montehermoseño Luciano D'Amaro, quien estaba en 9 de Julio de nuestra ciudad.

Ferro

El miércoles, en tanto, será el debut de Ferro, visitando a Argentino (Junín), donde saltará a la cancha Jano Martínez (23 años), el base formado en Villa Mitre, que disputará su tercera temporada.

En el equipo de Caballito también está el pringlense Valentín Bettiga, con raíces en Olimpo.

Mientras que haciendo base en la Liga de Desarrollo y ya mezclado en el plantel superior, espera su oportunidad el bahiense Ulises Martorell, que la última temporada sumó dos partidos en la élite.

El escolta surgió en Pacífico, estuvo en Alem y tuvo un fugaz paso por Napostá antes de emigrar.

Platense

Ramiro Santiago, por su parte, afrontará por primera vez desde el inicio una temporada de Liga Nacional, jugando para Platense, que debutará el jueves frente a Olímpico, en La Banda.

Justamente en el equipo santiagueño Ramiro (27 años) disputó tres partidos la temporada anterior, cuando llegó sobre el final en reemplazo del venezolano Edwin Majeres, quien sufrió fractura del quinto metatarsiano.

Regatas Corrientes

Un día más tarde, el viernes, será el turno de Fausto Ruesga (26 años), que llegó a Regatas Corrientes, equipo que recibirá a Instituto.

El bahiense jugó desde enero de la temporada anterior en Quimsa y su experiencia previa en la élite había sido en Bahía Basket.

Quimsa

También estará expectante, en Quimsa, el juvenil Enzo Roth (17 años), surgido de nuestro medio, jugador que dio sus primeros pasos en Argentino y pasó a Napostá. Es nacido en Oberá (Misiones) y se radicó en nuestra ciudad desde muy pequeño.

Los santiagueños debutarán el sábado recibiendo a Platense.

Boca y Oberá

El listado de bahienses vinculados a equipos de Liga Nacional también incluye a otros tres que serán rivales en el primer partido, el miércoles 7 de octubre, cuando Boca reciba a Oberá.

En el xeneize estará Lucas Faggiano (36 años), el más grande la legión bahiense, y que ayer logró el tercer puesto en la Copa Intercontinental.

Enfrente tendrá a Alejo Azpilicueta (24 años) y Albano Costa (20 años), dos que permanecieron en el equipo misionero.