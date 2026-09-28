Sociedad Sportiva 1986: el campeón que cambió la historia de Las Palomas

El plantel de Sociedad Sportiva campeón del Oficial de mayores de la URS en 1986. Fotos: gentileza Esteban Scheverin.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

En el recuerdo, la estadística y la historia del rugby bahiense, el equipo de Sociedad Sportiva campeón del Oficial de Primera de la Unión de Rugby del Sur 1986 es una referencia. Por su invicto de 20 partidos (19 triunfos y un empate), por haber guiado con ello a Las Palomas a la gloria tras 14 años y por convertirse en el adn de un estilo de juego que persiste 40 años después.

El entonces equipo dirigido por Juan Pedro Gardes y Pablo Fasano se coronó un día como hoy, al ganarle en la última fecha a Argentino por 16 a 9, en la antigua cancha del Parque de Mayo, en Alem y Florida. El árbitro fue Carlos Conget (Sur).

Transcurridas cuatro décadas sus protagonistas recordaron detalles de aquella campaña ‘86, que le dio envión al Blanco para convertirlo en protagonista definitivo en rugby bahiense, expandir su presencia en la región y proyectarlo a nivel nacional.

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“La característica principal del equipo ‘86, motivo por el cual ganamos el campeonato y pudimos sacarnos el estigma de Argentino-Albatros, fue paradójicamente el juego de forwards, donde más flojos estábamos”, contó Gardes.

“El mérito fue que logramos dotar de otra mentalidad a los forwards, que era conseguir la pelota y dársela a los tres cuartos. Empezamos a agilizar el juego de la tercera línea, donde teníamos unos tipos fantásticos como Pablo Urbicain, `Pancho´ Inchausti y `Raulito´ Rivas, que nos dieron una movilidad que no había en Bahía Blanca”, agregó el DT.

El día de la consagración en Alem y Florida, tras la victoria en la última fecha ante Argentino por 16-9.

El plantel superior tuvo como capitán a Alfredo “El Ruso” Köhler, apertura y jugador proveniente del club El Nacional.

“Veníamos con un juego mucho más estático en el pack, sobre todo de las formaciones fijas y básicamente el scrum. Pero logramos, tanto en defensa como en ataque, tener mucha movilidad en la base y ahí hicimos la diferencia con el resto. Porque con los tres cuartos siempre tuvimos buen juego y buen traslado. El problema era que no conseguíamos la pelota. Con esto recuperamos la pelota y el juego de backs e hicimos diferencias”, dijo Gardes, quien formó dupla técnica con Pablo Fasano, gloria Paloma de los ‘70 y primer bahiense convocado a un seleccionado nacional (1975).

Al año siguiente de este título y por el impacto en el plano local, Gardes y Fasano fueron designados por la Unión de Rugby del Sur como entrenadores del seleccionado mayor.

Inchausti: “Muchísimas ganas”

Se destacó como un factor diferencial la juventud de aquel campeón ‘86. Por ejemplo, Francisco Inchausti tenía 18 años cuando se consagró con Sociedad Sportiva. El valor de la juventud, que hoy es común, hace 40 años no era tan frecuente en los equipos de rugby.

“Era un equipo joven con muchísimas ganas. Para esa época jugábamos un rugby distinto, casi por necesidad. Debíamos hacer correr a los equipos pesados y picantes como Argentino y `Uni´”, recordó “Pancho”, hoy presidente de la subcomisión de rugby Paloma y padre de Tomás y Felipe, terceras líneas de la Primera del Blanco.

La promoción de algunos juveniles al plantel superior fue uno de los factores que contribuyó al campeonato. Algunos con proyección, como en el caso del propio Inchausti.

“Ese año me marcó muchísimo en mi vida porque fue muy intenso. Jugué en el seleccionado de la URS. Después, sobre fin de año, se jugó un seven en el que enfrentamos en la final al CASI. Ahí los conocí y gracias a eso, en febrero del ‘87 ya estaba entrenando en San Isidro, donde jugué hasta el ‘99”, dijo Inchausti, el primer bahiense en vestir la camiseta del Atlético.

Domina la escena, al centro, Aldo "Lalo" Borromei, presionado por Martín Azpiroz.

Scheverin: "La gestación fue la '65"

En el campeonato Oficial de 1986, Sociedad Sportiva jugó 14 partidos de la fase inicial (dos ruedas) de los cuales ganó 13 y empató el restante ante Universitario B. Al quedar entre los cuatro, en una segunda fase disputó la zona Campeonato en la que ganó los 6 cotejos.

A falta de dos fechas para la finalización de la segunda parte y gracias al éxito ante Puerto Belgrano 21-10, el Blanco ya era considerado "virtual campeón".

Si bien los resultados completos del Oficial no fueron publicados en su totalidad, a raíz de no contar el diario hasta entonces con un cronista fijo de rugby (el ex árbitro Eduardo Vigier escribía las crónicas ocasionales), en el balance de temporada firmado por el periodista Sergio Moiola, se indicó que Las Palomas totalizaron 431 puntos a favor (promedio de 21,55 por partido) y recibieron 145 (7,25). También se mencionó a los jugadores más destacados: Gustavo Verniere (“líder entre los delanteros”), el capitán Alfredo Köhler, el centro Mikel Irazusta y el fullback Esteban Scheverin.

La tabla de posiciones tras la primera fase del Oficial 1986.

“La gestación de ese equipo, que para 1986 teníamos 21 años de promedio, se produjo en la camada ‘65, más la disolución de El Nacional, desde donde llegaron `El Ruso´ Köhler, Mikel Irazusta, Eloy Oms e Iñaki (Irazusta). La camada ‘65, entre los que están Raúl (Rivas), Paul (Pablo Urbicain) y yo, fue la que más jugadores subió a primera división”, dijo Esteban Scheverin.

La química de grupo también fue una de las claves, algo que destacó la crónica periodística al final de la campaña.

“Se entrenaba martes y jueves, de 21 a 23. A veces, según el rival, se entrenaba un rato más. Luego bajábamos y nos duchábamos en la sede de Florida. Los jueves nos juntábamos normalmente en el Mundo de la Pizza todo el plantel. Se comía más o menos una pizza por jugador. Un grupo muy lindo, muy homogéneo. Éramos muchos pibes, la mayoría entre 20 y 22 años”, recordó.

La consagración Paloma en el '86 dejó a Argentino "A" 2º, Puerto Belgrano 3º y Universitario "A" 4º. Un cambio importante en las posiciones, respecto de lo que venían siendo los equipos dominantes años antes.

“Argentino tenía una formación fija (scrum) muy sólida, donde aplicaban la bajadita histórica. Nos llevaban en rueditas, literal. Teníamos muy buenos tres cuartos y muy buena tercera línea con Pablo (Urbicain), `Pancho´ Inchausti y Raúl Rivas. Yo iba de fullback y toda pelota que me pateaban la jugaba de todos lados. Teníamos un juego muy abierto porque no teníamos prácticamente obtención. Te diría que nos llevaban puestos. Sacábamos todas las pelotas prácticamente retrocediendo. Pero con los años fue cambiando y los gordos nuestros fueron creciendo, se fueron formando y consolidaron nuestro pack”, recordó Scheverin.

Rey Saravia: “Equipo excepcional”

Fernando Rey Saravia tuvo la suerte de ser parte del plantel campeón, en uno de esos casos en los que un jugador conecta generaciones y puede celebrarlo.

“Éramos pocos pero se armó un equipo excepcional para ese momento. Con 30 años fui el más veterano y ya estaba pensando en el retiro. Pero esa camada me hizo continuar un poco más. Juan Pedro Gardes y Pablo Fasano lograron potenciar las individualidades haciéndonos jugar con gran dinámica. Pero, por sobre todas las cosas, convenciéndonos de lo que podíamos hacer”, recordó Fernando Rey Saravia.

Previo al campeonato del ‘86 Las Palomas habían ganado el último Oficial en 1972. Después, un monopolio de Universitario, con algunos batacazos de Argentino.

El impacto del nuevo título después de 14 años se vio en la gran celebración que el club le preparó a los campeones.

Una publicación que realizó Sociedad Sportiva para homenajear a los campeones.

“En lo personal, fue una especie de reivindicación porque durante el período en que nuestro equipo anduvo mal, me había dedicado a entrenar a los más chicos. Me daba más satisfacciones que el equipo de Primera, del cual fui capitán un tiempo. Pero quiso el destion que, en aque grupo de 1986, hubiera algunos de los chicos a los que yo había entrenado. Ahí entendí que había tenido sentido aquel esfuerzo como entrenador. Los resultados estaban a la vista”, agregó Rey Saravia.

“Jugué un tiempo más en el que pude disfrutar de ganarle a un equipo de primera de la URBA como Pucará o jugar contra los Pumas de 1987 contra mi ídolo Hugo Porta. Pero a partir de allí la semilla estaba plantada. Con luces y sombras Sportiva fue consolidándose hasta alcanzar la extraordinaria realidad actual, en la que monopoliza el rugby en nuestra Unión y compite exitosamente en el orden nacional”, dijo.

“Son muchos los que vinieron después de mí. Mejores jugadores, mejores entrenadores, mejores dirigentes... Pero en todos se instaló un sentido de pertenencia y un orgullo que hoy le otorga al club una gran fortaleza. Si bien ahora soy solo un espectador, no puedo dejar de sentir un poco míos los triunfos de hoy", concluyó Rey Saravia.

Todo el plantel

El siguiente es el plantel de Sociedad Sportiva campeón 1986 tal como aparece en la foto principal:

Parados, desde la izquierda, Roberto Gentili, Cristian Rivas Godio, Gustavo Verniere, Eloi Oms, Francisco Inchausti, Raúl Rivas, Marcelo Costantino, Tomás Iturrioz y Martín Azpiroz.

Fila del medio, desde la izquierda, Eduardo Martins de Oliveira, Cristian Scheverin, Juan P. Gardes (entrenador), Alfredo Köhler, Pablo Fasano (entrenador), Claudio Ficcadenti, Esteban Scheverin, Eduardo Ferrandez y Fernando Rey Saravia.

Abajo, desde la izquierda: Javier Ayastuy, Néstor Duhau, Mikel Irazusta, Pablo Urbicain, Néstor Heguilén, Julián Del Santo y Marcelo Brocardo.

También participaron Mario Rey Saravia, Leonardo Rusconi, Roaldo Casanova, Esteban Furlong, Juan Moscardi, Diego Souvillé, Santiago Fidani, Pablo Carlos, Marcelo Sisti, Néstor Dukau, Gabriel Bertotti y Fabián Narvaja.