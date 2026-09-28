Clausura liguista: Villa Mitre y La Armonía le bajan la persiana a la 9ª fecha
El cotejo se jugará en El Fortín, a las 15.30.
Con el choque entre Villa Mitre y La Armonía, esta tarde caerá el telón de la 9ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.
Tricolores y velezanos se medirán a las 15.30 en El Fortín de Maipú y Necochea.
Leopoldo Gorosito será el juez.
La fecha en la "A" comenzó el viernes con el triunfo de Huracán ante Sporting, por 2 a 1, en el Bruno Lentini.
Mientras que el sábado igualaron Libertad y San Francisco, por 1 a 1, en el Manuel Manzano.
Y ayer, Bella Vista derrotó a Liniers como visitante 2 a 0.
*Las tablas
En la "A"
-Clausura: 1°) Huracán, 15 puntos; 2°) San Francisco, 14; 3°) Sporting, Bella Vista, La Armonía, 11; 5°) Villa Mitre, 10; 6°) Liniers y Libertad, 8.
-Acumulada: 1°) Huracán, 41 puntos; 2°) Bella Vista, 36; 3°) Liniers, 31; 4°) Villa Mitre, 29; 5°) San Francisco, 27; 6°) Libertad, 26; 7°) La Armonía, 25 y 8°) Sporting, 24.