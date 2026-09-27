Video: el golazo de tiro libre de Messi ante Columbus Crew, aunque Inter perdió en el final

El astro argentino Lionel Messi convirtió un gran gol de tiro libre para marcar el 1-1 parcial entre el Inter Miami y el Columbus Crew, en la vigesimoséptima fecha de la Major League Soccer, más allá que a los 99 su rival le arruinó la fiesta, sellando el 2-1.

El tanto llegó a los 32 minutos de la primera parte, con una gran pegada que le permitió superar al arquero rival desde una posición cercana al córner.

Así, Messi llegó a los 101 goles en el fútbol estadounidense y sigue agrandando su figura goleadora, en los días previos a su retiro de la Selección argentina de fútbol.

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En un partido complicado para su equipo, Messi aprovechó un tiro libre lejano para superar al arquero con un remate excelente que marcó la igualdad parcial entre el Inter Miami y el Columbus Crew.

A los 32 minutos de la primera parte, y apenas a algunos metros por delante del banderín del córner derecho, Lionel Messi sacó un zurdazo impresionante que tomó altura para pasar por encima de la humanidad del guardameta Patrick Schulte, pegó en el palo más lejano y luego tocó la red.

Cuando se terminaba el partido, Columbus, mediante Jamal Thiere aprovechando el rebote del arquero, le respondió con otro golazo y estableció el 2 a 1.