Joaquín Susvielles: “El penal fue, pero ganamos y eso es lo más importante”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Fue el primero en salir a dialogar con la prensa y en su rostro se percibía el placer de haber jugado su mejor partido con Olimpo en este Federal A. Ingresó a los 14 minutos del complemento, su postura como referencial de área desoriento a la defensa rival, porque el aurinegro hasta ese momento jugaba sin 9, y exprimió al máximo su energía peleando con los centrales rivales y defendiendo pelotas aéreas cerca del arco de su compañero Juan Pablo Lungarzo.

“Para mi es penal, ´Pilu´ se lleva puesto al jugador de ellos, al menos por la acción, por el contacto desmedido, es cobrable, pero se terminó ganando, que era lo que más queríamos”, señaló Joaquín Susvielles, que marcó su segundo tanto en el campeonato (el otro también había sido de local y había servido para ganar, 1-0 a Germinal en la fase clasificatoria).

“Ahora vamos a Chivilcoy con dos resultados a favor, ellos están obligados a vencernos. Hay que salir a liquidarlo, no podemos especular; cumplimos el primer paso, vamos por el otro”, sentenció “Coqui”.

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--Los hinchas explotaron en contra de Rekers y de un arbitraje tendendioso, ¿cómo lo vivieron ustedes dentro del campo de juego?

--Fue raro, pero no creo que haya inclinado la cancha para un lado. En el segundo tiempo el referí cobró todo lo que vio, y muchas de esas faltas fueron a favor nuestro. Sobre el final le podemos recriminar que pitó algunas chiquitas para Gimansia, pero no fue un arbitraje escandaloso. Nosotros entramos a jugar pensando en cumplir nuestro deber, que era ganar.

--Cuando ellos llegan al descuento con el penal, ustedes, minutos antes, habían tenido alguna chance para el tercero.

--Sí, pero en medio de tanta intensidad y fervor, a veces cuesta dar ese último toque; llegamos mucho pero no siempre resolvimos bien. En líneas generales hicimos un partido muy bueno, de mucho rigor físico, pero cumplimos una gran tarea. Estamos vivos, con ganas de ir a Chivilcoy y definir la serie.