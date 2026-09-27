El rendimiento de los argentinos en el inicio de la liga española ACB

El Real Madrid logró una trabajada victoria por 89 a 87 frente al Unicaja Málaga en su debut por la Liga ACB, tras remontar una desventaja de ocho puntos en el último cuarto.

En el estreno oficial de Pedro Martínez en el banco, el conjunto merengue debió exigirse al máximo en los minutos finales para destrabar un partido sumamente parejo e intenso.

La dupla argentina resultó determinante para la reacción del equipo. Facundo Campazzo aportó 15 puntos, 5 asistencias, un triple clave para igualar el juego en 81, una gran defensa en la última bola y el tiro libre decisivo. A su lado, Gabriel Deck firmó una sólida labor en la pintura con 9 unidades y 8 rebotes.

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Unicaja dominó pasajes clave del encuentro y llegó a sacar máxima de 78-70 a seis minutos del cierre. Sin embargo, la reacción colectiva liderada por el empuje de Campazzo y la efectividad desde la línea de libres en los segundos finales le permitieron al Real Madrid asegurar la victoria en casa y empezar la liga con el pie derecho.

Por su parte Nicolás Laprovittola sigue inspirado en su regreso al Joventut, porque tras ganar la Supercopa, debutó por la Liga y anotó 22 puntos, con 6 rebotes y 4 asistencias ante Río Breogán. Pero a pesar del buen rendimiento del base bonaerense, la Penya cayó por 110 a 104.

En otro encuentro con participación argentina, se produjo el debut de Gonzalo Corbalán en Valencia.

El base brasileño Caio Pacheco, un conocido del básquetbol bahiense, debutó en Coruña.

El escolta chaqueño salió desde el banco y aportó 7 puntos en 15 minutos, aunque su equipo cayó ante Lleida por 105 a 100.

A su vez, Juan Ignacio Marcos debutó oficialmente con Murcia, en la derrota de su equipo ante Girona por 84-77.

El base rosarino fue titular y 21 minutos de juego aportó 4 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y un recupero.

Zaragoza, con el alero santafesino Nicolás Brussino, empezó con el píe derecho al superar a Tenerife por 81-80.

Brussino jugó 18 minutos -entró desde el banco- y aportó 2 puntos y 2 rebotes.

En cuanto a Barcelona, superó Leyma Coruña por 119 a 101. En este cotejo no hubo participación albiceleste pero sí la de un conocido del básquetbol bahiense y argentino.

El base Caio Pacheco, con muy buen paso por Bahía Basket en la Liga Nacional y con Leandro N. Alem en el torneo de Primera (2018), fue uno de los más valiosos en Coruña con un aporte de 11 puntos, 5 asistencias, un rebote y un recupero en 22m07s.