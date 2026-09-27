Pellegrini se aseguró el Nº1 sin terminar de jugar: los cuatro cruces confirmados de la LBB Bronce

Giuliano Zaccara (Fortín) lanza ante la mirada de Gómez Lepez. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Increíblemente a raíz de algunos incidentes fue suspendido Fortín Club y Pellegrini, en el último minuto del primer cuarto, cuando ganaban los puntaltenses 22 a 16, partido que se estaba disputando ante un puñado de espectadores en un despoblado Osvaldo Casanova.

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"Se decide suspender el partido por falta de garantías de seguridad para todos los componentes del juego y los árbitros. Luego de una situación entre simpatizantes de ambos clubes, invasiones reiteradas al campo de juego y amenazas hacia nosotros, se tomó dicha decisión en conjunto con los dirigentes presentes de ambos clubes", informaron los árbitros Sam Inglera y Joel Schernenco.

Ahora deberá determinar el Tribunal de Penas de la ABB la sanción correspondiente y cómo se define el partido.

Este juego era uno de los seis correspondientes a la undécima fecha y última de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

Bautista Fava ataca a Francisco Godeas.

De esta manera, quedó inconclusa la última fecha de la fase regular. No obstante, considerando el resto de los resultados, quedaron establecidas las 10 posiciones finales de los equipos que continuarán en carrera.

Pellegrini se aseguró el número 1, porque aun perdiendo el partido inconcluso, tiene ventaja con Caza y Pesca.

Los seis clasificados directo a cuartos de final son 1º) Pellegrini, 2º) Caza y Pesca, 3º) Barracas, 4º) Bahiense, 5º) Whitense y 6º) Sportivo.

En tanto, los cruces de cuartos confirmados son 3º) Barracas-6º) Sportivo y 4º) Bahiense-5º) Whitense.

El play-in lo disputarán 7º) Sporting con 8º) Bella Vista y 9º) Los Andes con 10º) Fútbol y Tenis.

El ganador de Sporting-Bella Vista será el 7º clasificado a cuartos y el perdedor disputará ante el vencedor de Los Andes-FyT, el 8º lugar.

Lo que sigue

El primer tramo se lo adjudicó Caza y Pesca, por lo tanto, en caso de repetir automáticamente ascenderá a la LBB Plata y el segundo jugará la promoción (al mejor de cinco) con el penúltimo de la LBB Plata.

De ser otro el ganador de este tramo, el equipo medanense deberá jugar una serie final (al mejor de tres) con los medanenses.

Fortín 16, Pellegrini 22 (suspendido)

Fortín Club (16): R. Osinaga (2), G. Zaccara (10), J. Aispuro, R. Sánchez, J. Ruiz, fi; B. Fava (2) y W. Ruiz. DT: Mario Zaccara.

Pellegrini (22): J.I. Castro (2), A. Bianco, I. Gómez Lepez (4), A. Almirón (4) y Francisco Godeas (12). DT: Juan Sergio Palumbo.

Árbitros: Sam Inglera y Joel Schermenco.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Velocidad B 50, Sporting 85

Velocidad B (50): B. Schulz (3), N. Valdebenito (8), F. Martínez (1), T. Carvalhosa (10), T. Moreira (4), fi; N. Ocampos (1), S. Hiebaum (6), J.I. Del Molino, S. Mansilla, F. López (14), J. Labeyrie (3) y T. Koestler. DT: Santiago Piñeiro.

Sporting (85): B. Falcioni (4), D. Díaz (20), H. Rava (11), M. Miguez (4), F. Salmeri (5), fi; B. Kumorkiewicz (6), R. Frontalini (15), M. Gómez (3), V. Bigoni (10), G. Martínez (4) y H. Martínez (3). DT: Ian Costa.

Cuartos: Velocidad B, 18-25; 31-44 y 36-59.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco y Alexia González.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Los Andes 52, Bahiense B 75

Los Andes (52): N. Guerrero (10), A. García (1), D. Heredia (6), N. Schiaffino (3), J. Danzey (16), fi; L. Belardino (11), M. Varela (5) y G. Chávez. DT: Enrique Moreno.

Bahiense del Norte B (75): L. La Bella (15), M. Moretti (6), C. Massa (20), J.C. Dauphin (7), C. Brugniere (5), fi; F. Pérez (8), G. Di Stéfano (5), F. Sureda (6), D. Faure, B. Massa y A. Tavella (3). DT: Santiago Cappa.

Cuartos: Los Andes, 21-14; 31-38 y 40-57.

Árbitros: Juan Agustín Matías y Yamila⁩ Nicoletta.

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Whitense 80, Barracas 72

Whitense (80): F. Cruz (15), F. Pentenero (24), T. Iturriaga (5), M. Ruarte (16), G. Resler (7), fi; J. Burgos (4) y L. Romano (5). DT: Sebastián Dodero.

Barracas (72): R. Eliosoff (12), I. Ríos Speerli, A. Aliscioni (4), A. Passeggi, L. Durán, fi; L. Polak (22), M. Capurso (3), R. Catalá (10) y M. Quevedo (21). DT: Mario Errazu.

Cuartos: Whitense, 13-17; 27-40 y 48-56.

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Joaquín Irrazábal.⁩

Cancha: Hugo López (Whitense).

Sportivo B 69, Bella Vista 78

Sportivo B (69): F. Galassi (12), L. Temporelli (11), M. Pristupa (10), B. Guaglianone (8), Y. Asnaghi (16), fi; F. Arizcuren (9), J. Labarere, M. Rosso, E. Folco (2) y G. Plunkett (1). DT: Joaquín Tuero.

Bella Vista (78): S. Durando (11), T. Soria (15), L. Spósito (2), T. De Cascos (18), R. Inglera (21), fi; S. Bertoni (11) y D. Rueda. DT: Pablo De Cascos.

Cuartos: Sportivo B, 24-16; 38-34 y 52-54.

Árbitros: Emanuel Sánchez y Joaquín Binsou.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Fútbol y Tenis 57, Caza y Pesca 77

Fútbol y Tenis (57): D. Pérez (11), G. Semper (8), J.P. Dumrauf (16), S. Esquivel (4), Y. Sánchez, fi; F. Córdoba (9), F. Mutuverría, N. Dueñas (3), J. Monaldi, J. Wainmaier (2), F. Crocioni (2) y J. Tschering (2). DT: Andrés Del Sol.

Caza y Pesca (77): A. Solomon (16), N. Sánchez (11), M. Nievas, F. Perrín (5), H. Banegas (14), fi; B. López, J.C. Redivo (21), B. Bobb (2), A. Sensini (3), T. Martz, B. Meschini (5) y J. Jaratz. DT: Gabriel Asnes.

Cuartos: Fútbol y Tenis, 17-17; 32-36 y 45-54.

Árbitros: Mariano Enrique e Iván Kalasnicoy.

Cancha: Caza y Pesca (Médanos).

Posiciones

La sumatoria de la fase regular incluyó el 50% de los puntos obtenidos en la primera parte y el total de acumulados en la segunda:

1º) Caza y Pesca (16PG-6PP), 29 puntos

2º) Pellegrini (17PG-4PP), 28 (*)

3º) Barracas (16-6), 28

4º) Bahiense B (16-6), 28

5º) Whitense (14-8), 27,5

6º) Sportivo B (13-9), 25,5

7º) Sporting (11-10), 24,5

8º) Bella Vista (9-13), 24

9º) Los Andes (9-12), 23,5

10º) Fútbol y Tenis (4-18), 20

11º) Velocidad B (3-18), 18,5

12º) Fortín Club (2-18), 17,5 (*)

(*) Tienen un partido inconcluso.