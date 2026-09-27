Boca, con Lucas Faggiano, se subió al podio de la Copa Intercontinental en China

Boca derrotó esta mañana a Tigers de Ruanda, por 93 a 62 y terminó tercero en la Copa Intercontinental que se disputa en el estadio Beijing, National Indoor Stadium.

El xeneize se sobrepuso a la derrota ante Vilnius Rytas, 77 a 70, que lo dejó afuera de la final, y entendiendo el valor de terminar en el tercer lugar fue que salió a jugar y demostró su superioridad.

Lucas recibe la medalla en manos de Luis Scola.

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Los cuartos fueron todos a favor de Boca: 26-18, 52-29 y 75-45.

El bahiense Lucas Faggiano jugó 18m46, completando 5 puntos (1-3 en triples y 2-2 en libres), más 4 asistencias y 4 rebotes.

Los más destacados del equipo que dirige Nicolás Casalánguida fueron Agustín Barreiro, con 11 puntos (3-5 en triples), 8 rebotes y 7 asistencias, y Leonardo Lema, autor de 12 puntos y otros tantos rebotes.

En este momento, se encuentran disputando la final Vilnius Rytas y G-League United.