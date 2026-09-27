Alan Gigena y su experiencia azteca: "Estoy jugando una especie de Federal A"

Al futbolista bahiense Alan Gigena le llegó una gran oportunidad y no la dejó pasar. Recibió una llamado para recalar en el ascenso del fútbol mejicano, hizo los bolsos y se marcho. Ya disputó sus primeros minutos en Chapulineros de Oaxaca, elenco de la tercera división.

"Estoy jugando una especie de Federal A; es una liga muy competitiva. Hay muy buen ritmo y técnicamente es muy buena. Ya estoy adaptado, metido en el grupo y contento con esta oportunidad", le contó a El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play.

"Ya me conocían. Me mandaron un mensaje, me dijeron que estaban armando la plaza para ascender. Me comentaron el proyecto, no lo dudé porque creo que son oportunidades que hay que aprovecharlas. Tampoco tuve tanto tiempo para procesarlo porque enseguida me mandaron los pasajes. Les dije a mis Viejos que me quería ir y ellos me apoyan en todo", expresó el hijo de Rubén Darío, quien también jugó en Oaxaca, pero en la filial de Cruz Azul.

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