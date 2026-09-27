Clausura liguista: partidazo en la Avenida Alem y Rosario buscará la cima en calle Terrada

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Con dos partidos, uno en la A y otro en la B, continuará esta tarde la 9ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.

En la avenida Alem, chocarán --desde las 15.30-- Liniers y Bella Vista, en un partido clave para meterse en zona de playoffs.

Daniel Méndez será el encargado de impartir justicia.

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Mañana lunes Villa Mitre y La Armonía le bajarán la persiana a la fecha.

Dirigirá Leopoldo Gorosito y comenzará a las 15.30.

La fecha comenzó el viernes con el éxito de Huracán ante Sporting (2-1) y continuó ayer con el empate 1-1 entre Libertad y San Francisco.

*Las tablas

-Clausura: 1°) Huracán, 15 puntos; 2°) San Francisco, 14; 3°) Sporting y La Armonía, 11; 5°) Villa Mitre, 10; 6°) Liniers y Bella Vista y Libertad, 8.

-Acumulada: 1°) Huracán, 41 puntos; 2°) Bella Vista, 33; 3°) Liniers, 31; 4°) Villa Mitre, 29; 5°) San Francisco, 27; 6°) Libertad, 26; 7°) La Armonía, 25 y 8°) Sporting, 24.

Va por la cima

Rosario visitará esta tarde a Pacífico de nuestra ciudad con el objetivo de ganar y quedar como único puntero.

El cotejo se jugará en el Adolfo Pirola, a las 15.30, con arbitraje de con arbitraje de Javier Tamaro y a puertas cerradas.

Ayer: Tiro 1, Olimpo 0; Comercial 3, Sansinena 1 y Dublin 3, Pacífico de Cabildo 1.

*Las tablas

-Clausura: 1º) Olimpo, 18 puntos; 2º) Rosario, 16; 3º) Tiro Federal y Comercial, 15; 5º) Pacífico de Cabildo, 9; 6º) Pacífico BB, 8; 7º) Sansinena, 7 y 8º) Dublin, 4.

-La acumulada: 1º) Rosario, Comercial y Tiro, 42 puntos; 4º) Olimpo, 34; 5º) Sansinena, 28; 6º) Dublin, 21; 7º) Pacífico C, 17 y 8º) Pacífico BB, 16.