LBB Plata: San Lorenzo se aseguró el Nº1 a falta de dos fechas del final de la fase regular

Juani De Pastena (SL) define ante Albano Schneider (EN). Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Nota en desarrollo)

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San Lorenzo se aseguró por adelantado el Nº1 de la fase regular, al vencer como local a El Nacional, 81 a 74, en partido correspondiente a la novena fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Bahía Basket, por su parte, derrotó al escolta Altense, por 76 a 71; 9 de Julio superó sin inconvenientes a Espora, 93 a 54; Sportivo Bahiense (único visitante) derrotó a Comercial, 75 a 73; Argentino se impuso a La Falda, 116 a 65 y Ateneo festejó ante Velocidad, 76 a 62.

Las dos últimas

La décima fecha se jugará el próximo viernes, con 9 de Julio-Sportivo, El Nacional-Argentino, Altense-San Lorenzo, Espora-Bahía Basket, La Falda-Ateneo y Velocidad-Comercial.

En tanto, el viernes 9 se completará la fase regular con Comercial-La Falda, Ateneo-El Nacional, Argentino-Altense, San Lorenzo-Espora, Bahía Basket-9 de Julio y Sportivo-Velocidad.

Del 1º al 6º clasificarán directo a cuartos, 7º-8º y 9º-10º jugarán play-in y 11º-12º se medirán por la permanencia.



San Lorenzo 81, El Nacional 74

San Lorenzo logró el objetivo, venció a El Nacional 81 a 74 y se aseguró el primer puesto de la fase regular, cuando restan aún dos fechas.

El naranja, además, tiene la ventaja por haberse adjudicado el primer tramo, lo cual le asegura una final extra en caso de no repetir.

Esta noche tuvo capacidad para disimular las ausencias de Matías Martínez, Lautaro Fernetich, Nicolás Herbick y Simón Seewald.

Claro que tuvo al interno más dominante de la categoría, como Joaquín Coria, que terminó con 28 puntos (6-7 en dobles y 16-20 en libres), más 15 rebotes y 4 asistencias.

En tanto, Juan Ignacio De Pástena sumó 16 puntos y 8 rebotes, Juan Pablo Fuentes, 10 puntos y 5 rebotes; Ramiro Aguirre 14 unidades (3-6 en triples) y Fermín Mariezcurrena, 10 puntos, 5 recobres y 3 asistencias.

San Lorenzo (81): R. Aguirre (14), J.P. Fuentes (10), J.I. De Pastena (16), F. Mariezcurrena (10), J. Coria (28), fi; N. Diez, A. Bittner y L. Miranda (3). DT: Nicolás Becchina.

El Nacional (74): V. Ruibal (15), R. Arce (9), I. Errazu (12), A. Schneider (14), M. Cruglak (12), fi; O. Rayes (2), V. Díaz (7), E. Walter, A. Ferreyra (2), S. Marzialetti (1) y U. Méndez. DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: San Lorenzo, 27-21; 37-36 y 56-48.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Joaquín Binsou.⁩

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Bahía Basket 76, Altense 71

Bahía Basket sigue haciéndose muy fuerte en el Dow Center (ganó siete de los ocho que jugó ahí), esta vez superando a Altense, por 76 a 71.

El verde, por su parte, tiene un cierre complicado para intentar defender el segundo puesto.

Bahía Basket (76): F. Salce (5), E. Jaime (4), A. Durand (13), E. Kloster (12), S. Ponzoni (20), fi; J.B. Kiessling (22), J. Mambretti, B. Gigliotti y T. Ibarra. DT: Juan Pablo Coronel.

Altense (71): E. Pordomingo (3), M. Ortega (6), J.M. Bicondoa (13), B. Baier (5), N. Zanabria (5), fi; A. Lera (15), D. Agalupe (17), L. Jaimes (7) y J. Gómez. DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: Bahía Basket, 21-13; 38-33 y 57-47.

Árbitros: Sebastián Giannino, Sam Inglera⁩ y Joel Schernenco.⁩

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Comercial 73, Sportivo 75

Dos tiros libres de Gerónimo Stach restando 5s07/10, Sportivo Bahiense derrotó de visitante a Comercial 75 a 73 y tiene chances matemáticas de finalizar en el segundo puesto.

Comercial (73): S. Bussetti (7), J.C. Iturbide (15), L. Orellano (8), M. Álvarez (11), F. Cardone (8), fi; F. Asensi, Giuliano Barcala (6), F. Lambrecht (10), R. Lorenzo (2) y M. Maina (6). DT: Gustavo Candia.

Sportivo (75): M. Boccatonda (18), G. Stach (12), G. Martínez (4), A. Amore (7), M. Ayala (8), fi; J. Tuero, U. Montes (17), A. Barbero (9), Th. Boubeé y B. Guaglianone. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Comercial, 18-15; 35-38 y 56-54.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Juan Agustín Matías.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Ateneo 76, Velocidad 62

Ateneo se anotó una victoria frente a Velocidad, 76 a 62, que le permite ilusionarse con tener ventaja de localía en el play-in.

Ateneo (76): M. Leiva (8), F. Percello (13), B. Sacomani (13), G. Mallemaci (14), D. Ezcurra (18), fi; N. Ilacqua (5), T. Gómez Lepez (3) y M. Casco (2). DT: Alexis Amarfil.

Velocidad (62): S. Dutari (12), V. Périga (12), B. Mandolesi (6), B. Aceituno (7), A. Icasto (6), fi; P. Pollio (9), R. Ayala, F. Berdini (5) y S. Ferrari (5). DT: Alan Rava.

Cuartos: Ateneo, 17-18; 32-32 y 59-42.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Joaquín⁩ Irrazábal.⁩

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

9 de Julio 93, Espora 54

9 de Julio venció al colista Espora, 93 a 54, y mira tan atento hacia arriba (puede ser segundo) como para abajo de la tabla.

9 de Julio (93): A. Pena (15), L. Lucchetti (15), S. Villegas (6), B. Rodríguez (8), F. Escobar (22), fi; M. Costa (10), R. Blanco (2), A. Osinaga, E. Pratdessus (8), B. Tordini y N. Mazza (7). DT: Julián Turcato.

Espora (54): A. Miguez (14), M. Véliz (6), J. Martínez (11), L. Ruiz (3), T. Galant (10), fi; M. Achor (6), I. Costanzo (2), J. Coronel, Gianfranco Barcala, M. Salinas (2) y N. Staltari. DT: Leandro Carbonell.

Cuartos: 9 de Julio, 26-14; 51-25 y 79-39.

Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo Gordillo e⁩ Iván Kalasnicoy.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Argentino 116, La Falda 65

Argentino derrotó cómodamente a La Falda, 116 a 65 y en la próxima fecha, cuando visite a El Nacional, se jugará gran parte de sus posibilidades de meterse directamente en cuartos.

Argentino (116): F. Durando (4), J.P. Paronetto (16), B. Ugolini (18), F. Malmesi (5), M. Montanaro (5), fi; G. Parrotta (9), S. Boyé (6), N. Antonelli (19), J. Gonzalía (4), A. Puentes (25) y L. Herman (5). DT: Andrés Iannamico.

La Falda (65): P. Amigo (9), G. Fernández Vita, J. Marcos (5), M. Cuchetti, I. Frisón (7), fi; B. Minucci (8), B. Mangiapane (11), B. Jaratz (4), T. Zamparo (6), A. Rozas Denis (9), G. Cuchereno (4) y J. Chazarreta (2). DT: Juan Miguel Vigna.

Cuartos: Argentino, 30-14; 65-31 y 92-49.

Árbitros: Mariano Enrique, Néstor Schernenco y Alexia González.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (18PG-2PP), 28 puntos

2º) Altense (14-6), 24,5

3º) 9 de Julio (14-6), 24

4º) Sportivo (13-7), 23,5

4º) Comercial (13-7), 23,5

6º) El Nacional (10-10), 22,5

7º) Argentino (10-10), 22

8º) Ateneo (8-12) 20,5

8º) Bahía Basket (7-13), 20,5

10º) Velocidad (8-12), 19,5

11º) La Falda (3-17), 16,5

12º) Espora (2-18), 16