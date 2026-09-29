Gastón Gaudio lanzó su candidatura a presidente de Independiente: “Vamos a volver a salir campeones”

El destacado exjugador de tenis argentino Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente de Avellaneda en las próximas elecciones de diciembre de este año.

El jugador aseguró que contará con el apoyo económico “más grande de la historia del club a cambio de publicidad en la camiseta”, luego de haber sostenido una reunión con el emir qatarí, Iamin bin Hamad Al Thani.

Además, el “Gato” dejó en claro que no piensa en Independiente como una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), ya que “la pasión no se puede comprar nunca”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Después de los rumores y una reunión con el emir de Qatar, Gastón Gaudio presentó de forma oficial su candidatura a la presidencia de Independiente, un día después que Enrique Sacco.

Acerca de sus compañeros de lista, el exjugador de tenis comentó que no quiere a nadie “que le haya hecho daño al club en los últimos 20 años”, ya que considera que en ese tiempo “saquearon al club”.

En ese aspecto, fuentes partidarias confirmaron a NA que su candidatura será junto a la agrupación “Gente de Independiente”, con Claudio Rudecindo de vicepresidente y acompañado por Jonatan Lescano, Rodrigo Gadano y Alejandro Fonseca, quienes lo acercaron al club.

Sobre el apoyo económico que llevaría al club, una de sus principales propuestas, Gaudio aseguró que viajó a reunirse con el emir para cerrar un main sponsor que le permita “armar un equipo competitivo, como Independiente se merece””, y que no puso en carpeta auspiciar el naming del estadio.

Además, el tenista comentó estar “seguro que va a ser contrato más grande de la historia del club a cambio de publicidad en la camiseta” y que no se trata de “ningún favor”, agregando que Independiente no sería una SAD en caso de que él gane las elecciones.

En cuanto a la estructura del fútbol, Gaudio declaró que tiene “cerrado” a su director deportivo, que es un exfutbolista e incluso aseguró: “Es lo mejor que le va a pasar al club”.

Tras comentar que llega con el apoyo del ídolo del club Ricardo Bochini, Gaudio declaró que desde su buena relación con el dueño del PSG francés aprendió que debe “profesionalizar todas las áreas” y que conversó con Carlos Alfaro Moreno para sumarlo a la estructura, además de criticar a Sergio “Kun” Agüero: “Tengo buena relación con él, pero si no vas a estar y vas a estar con el teléfono desde tu casa...”.

Por último, el campeón de Roland Garros en 2004 aclaró que busca una unidad en el futuro, que le gustaría ver el regreso de Esequiel Barco al club y destacó el trabajo de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio como DTs de la reserva, para luego sentenciar: “Al hincha de Independiente le digo que vamos a volver a ser campeones después de tanto tiempo”.

Agencia NA