La condena a los asesinos de Federico Martín Aramburu y el trofeo en Francia que llevará su nombre

La familia del Aramburu siguió muy de cerca del caso.

Loïk Le Priol recibió una pena de 26 años de prisión y Romain Bouvier, de 19 años, confirmando el Tribunal en lo Penal de París, tras el asesinato del rugbier argentino Federico Martín Aramburu.

El hecho ocurrió en la madrugada del 19 de marzo de 2022, cuando el exjugador de Los Pumas, que tenía 42 años, murió tras recibir varios disparos en el bulevar Saint-Germain, luego de un enfrentamiento en un bar.

Loïk Le Priol fue condenado por por el asesinato y Romain Bouvier porque abrió fuego.

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La fiscalía había solicitado 27 años para Le Priol y 20 para Bouvier. El tribunal descartó la premeditación y la legítima defensa planteadas durante el proceso.

Por su parte, la expareja de Le Priol, Lyson Rochemir, fue absuelta del cargo de complicidad en intento de asesinato, pero fue declarada culpable por obstrucción a la justicia y recibió una pena de tres años de prisión, con 30 meses de suspensión.

Aramburu fue una figura destacada de Los Pumas: disputó 22 partidos internacionales y formó parte del plantel que consiguió el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007. En aquel torneo marcó tries ante Georgia y Francia.

El juicio se desarrolló durante tres semanas en París y permitió reconstruir el ataque que terminó con la vida del exrugbier argentino. El caso generó una fuerte repercusión tanto en Argentina como en Francia, donde el back desarrolló buena parte de su carrera profesional.

Homenaje

La Liga Nacional de Rugby (LNR) de Francia anunció que, a partir de ahora, el Trofeo al Compromiso Social llevará el nombre de Federico Martín Aramburu, en homenaje al exjugador argentino y exintegrante de Los Pumas.

La decisión fue comunicada durante la 22ª edición de la Noche del Rugby, realizada anoche en el Olympia de París, donde la LNR reconoció a los principales protagonistas de la temporada.

El premio pasará a denominarse Trofeo al Compromiso Social “Aramburu”, como una manera de mantener viva la memoria del exinternacional argentino, quien disputó 22 partidos con Los Pumas y desarrolló buena parte de su carrera en el rugby francés, defendiendo las camisetas de Biarritz Olympique, Perpignan y Dax.

La decisión de la Liga Nacional de Rugby se suma al anuncio realizado previamente por el Ayuntamiento de París, que también creó el Premio “Aramburu”, destinado a reconocer anualmente el compromiso contra el racismo en el deporte.

Aunque inicialmente se había planteado la posibilidad de utilizar el nombre de Aramburu para el trofeo al mejor try, finalmente los organismos del rugby francés decidieron asociarlo con una distinción vinculada directamente con la solidaridad, la ciudadanía y el compromiso social.

En la primera edición del premio bajo su nueva denominación, el reconocimiento fue para Racing 92.