“Hay predisposición de ambas partes, las ganas están”: Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección

La Selección argentina encarará este martes su último entrenamiento en la previa del partido amistoso ante Bolivia en la fecha FIFA. Antes, Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa para palpitar este duelo mientras su continuidad como DT de la Albiceleste mantiene en vilo a los hinchas.

Luego de la final perdida ante España, Scaloni se mostró abatido y puso en duda su puesto como entrenador nacional. En el arranque de esta fecha FIFA, el DT reconsideró su postura y se mostró abierto a extender el vínculo.

“La foto es más o menos cuando vengo, me reúno; esta vez dijimos que nos íbamos a juntar. Después del Mundial no habíamos hablado; nos juntamos, charlamos un ratito para ver qué podemos ir avanzando; la predisposición está de las dos partes. Recién empezamos a hablar. Intentaremos volver a hablar en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo. La predisposición está y eso es lo importante. Cuando tengamos algo que decir, lo comunicaremos. Lo importante es que las ganas están”, contó Scaloni, aportando tranquilidad y buenas sensaciones.

Al mismo tiempo, como punto a resaltar, se refirió a quién será el encargado de llevar la camiseta 10 con la salida de Messi. “Estos partidos no tenemos obligación, así que hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y a partir de ese partido veremos a quién se la daremos. Por Eliminatorias no queda fija. La idea es que se la queda uno con lo lindo que es llevarla, pero no lo hemos decidido”, afirmó.

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“Es indudable que, al no estar él, los partidos en los que no ha estado el equipo han respondido; por suerte, hay chicos jóvenes que han aportado. Le buscaremos la vuelta. Para eso están estos partidos, para probar. Sin olvidarnos de que nuestro fútbol pase por la pelota”, agregó.

Por otra parte, destacó la figura de Lionel Messi para el equipo: “Es indudable que, más allá de como jugador, lo que él generaba dentro y fuera de la cancha no se lo he visto a nadie, la sensación que genera él. Tenemos gente que puede aportar liderazgo y, por sobre todas las cosas, buena gente. No buscamos caudillos o que el compañero que venga le tenga miedo; no buscamos eso. El grupo siempre ha respondido y tenemos gente que lo puede hacer”.

Las declaraciones de Scaloni en conferencia de prensa