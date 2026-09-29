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Selección Argentina: dos jugadores serán "liberados" para jugar con sus clubes y otro fue desafectado

El combinado nacional se medirá mañana ante Bolivia.

La Asociación del Fútbol Argentino informó que dos jugadores serán "liberados" y uno fue desafectado, antes del amistoso ante Bolivia, que se jugará mañana a las 21 en Córdoba.

Se trata de Tomás Palacios y Leonel Flores, quienes se sumarán a sus equipos para afrontar la fecha del fútbol argentino.

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El defensor de Estudiantes de La Plata lo hará hoy por la tarde y el Pincha jugará el lunes ante Gimnasia de Mendoza.

Mientras que el atacante de Boca Juniors se irá tras el duelo ante Bolivia, y el Xeneize se medirá el viernes ante Unión de Santa Fe.

Además, desde AFA también comunicaron que fue desafectado de la convocatoria Tobías Andrada, de River Plate.

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