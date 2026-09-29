Vojvoda habló tras su salida de Racing: “Estaba firme, pero entendía la situación”

El director técnico Juan Pablo Vojvoda habló luego de su salida de Racing, donde perdió siete de los 13 partidos que dirigió, y explicó que "estaba firme, pero entendía la situación".

Luego de ser destituido tras la derrota por los cuartos de final de la Copa Argentina contra Boca, Vojvoda se refirió a la suspensión de la conferencia de prensa y aseguró: "Yo no tenía problemas en hablar el otro día. Me enteré después, fue una decisión del club".

Asimismo, añadió: "Yo estaba dolido, los dirigentes también y los jugadores, imagináte ese vestuario. Sigo lastimado, golpeado".

Con respecto a su salida de Racing, detalló: "Fue una decisión del club, la acepté. Ellos también tienen su voz y su decisión... Yo estaba firme, pero entendía la situación. No voy a ser una traba para Racing".

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En tanto, dijo: "Yo soy del fútbol y entiendo los momentos de los clubes. En su momento dije que no iba a abandonar a mis jugadores. Decir una cosa y hacer la otra no me hacía sentir cómodo... El trabajo puede ser bueno, pero los resultados no se estaban consiguiendo".

Por último, confesó el dolor que le generó la derrota ante Boca en la Copa Argentina, donde Racing desaprovechó una ventaja de dos goles y finalmente cayó en la última jugada: "Fue muy duro. Ir ganando 2-0, que faltaran 10 segundos para que terminara el partido. Habíamos planteado un plan de juego que se siguió hasta los 20, 25 minutos del segundo tiempo, hasta que empezaron a venir los goles de Boca".

Durante su paso por la "Academia", Vojvoda dirigió 13 partidos, en los que consiguió solo cuatro triunfos, mientras que empató dos y perdió siete.

El equipo de Avellaneda no solo quedó eliminado en la Copa Argentina, sino que también marcha decimocuarto en la Zona B del Torneo Clausura y prácticamente no tiene chances de clasificar a las competencias internacionales del 2027.

Agencia NA