Clausura liguista: se viene la 10ª fecha con choques electrizantes

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En la recta final de la temporada 2026, entre sábado y domingo se jugará la 10ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.

Habrá más de un choque caliente y con mucho en juego.

En la elite del fútbol doméstico, todos los cotejos irán el domingo.

El líder Huracán recibirá a Villa Mitre en el Bruno Lentini.

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El escolta San Francisco esperará a Sporting --colista de la general-- en el Gustavo Novoa.

Además, Bella Vista será local ante Libertad en la Loma y La Armonía recibirá en los Hermanos Francani a Liniers.



*Las tablas

Así quedaron las posiciones en la Primera División "A", tras disputarse la fecha 9:

-Clausura: 1°) Huracán, 15 puntos; 2°) San Francisco, 14; 3°) La Armonía, 12; 4°) Sporting, Bella Vista y Villa Mitre, 11; 6°) Liniers y Libertad, 8.

-Acumulada: 1°) Huracán, 41 puntos; 2°) Bella Vista, 36; 3°) Liniers, 31; 4°) Villa Mitre, 30; 5°) San Francisco, 27; 6°) Libertad y La Armonía, 26 y 8°) Sporting, 24.

En el Promo

Hay dos cotejos que se roban el interés de la jornada. El escolta Olimpo recibirá a Comercial --sábado a las 15.30-- y el puntero Rosario esperará al tercero Tiro Federal, el domingo a las 15.30.

Además, el sábado, también chocarán Sansinena-Dublín y Pacífico de Cabidlo-Pacífico BB.

Las tablas

-Clausura: 1º) Rosario, 19 puntos; 2°) Olimpo, 18; 3º) Tiro Federal y Comercial, 15; 5º) Pacífico de Cabildo, 9; 6º) Pacífico BB, 8; 7º) Sansinena, 7 y 8º) Dublin, 4.

-La acumulada: 1º) Rosario, 45 puntos; 2°) Comercial y Tiro, 42; 4º) Olimpo, 34; 5º) Sansinena, 28; 6º) Dublin, 21; 7º) Pacífico C, 17 y 8º) Pacífico BB, 16.