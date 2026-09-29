Trágico final para un futbolista de 20 años: un ciervo cayó arriba de su auto, volcó y murió

Increíble pero real. A veces hay historias trágicas difíciles de entender. Como la del futbolista polaco Oskar Kordus, de 20 años, que murió luego de que un ciervo atravesara el parabrisas de su automóvil tras ser atropellado por otro vehículo que circulaba en sentido contrario en la carretera DW434, cerca de Gostyn, en Polonia.

El hecho ocurrió en el tramo de la circunvalación que une Krajewice y Grabonóg. Según las primeras actuaciones policiales, un Volkswagen conducido por un hombre de 52 años impactó contra un ciervo que cruzaba la calzada. El animal salió despedido hacia el carril opuesto e impactó contra el BMW que manejaba Kordus.

En declaraciones recopiladas por el medio polaco Gostynska, la portavoz de la comisaría de Gostyń, Monika Curyk, describió la secuencia del accidente: “El conductor de un Volkswagen, de 52 años, atropelló a un ciervo que cruzaba la carretera, el cual se interpuso en el camino de un BMW que venía en sentido contrario. El ciervo atravesó el parabrisas y cayó dentro del vehículo. El BMW volcó”.

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El jugador sufrió heridas graves, principalmente en la cabeza. Su automóvil salió de la carretera y terminó volcado en una zanja. El conductor del Volkswagen no sufrió lesiones.

La comisaría del Servicio Estatal de Bomberos de Gostyń informó que, al llegar al lugar, los rescatistas hallaron a dos personas involucradas en el siniestro y una de ellas no presentaba signos vitales.

Después de la llegada del equipo médico, se mantuvieron los procedimientos de emergencia. “Se restablecieron las constantes vitales y el herido fue trasladado en helicóptero ambulancia a un hospital en Poznań”. Kordus fue llevado inconsciente y en estado crítico a ese centro de salud. Pese a la atención recibida, se confirmó su fallecimiento. La Fiscalía del Distrito de Gostyń señaló que las lesiones mortales fueron provocadas por el animal que ingresó al vehículo.

El medio en cuestión también brindó declaraciones del jefe de la fiscalía, Bogdan Zygmunt: “Tengo información sobre un fallecimiento. El animal que cayó dentro del vehículo le causó una lesión craneoencefálica y un traumatismo intracraneal. Según la documentación presentada por el hospital, probablemente no realizaremos una autopsia”.

La investigación fue iniciada conforme al artículo 177, párrafo 2, referido a los accidentes de tránsito con resultado de muerte. La fiscalía anticipó que las circunstancias iniciales no apuntan a una responsabilidad penal de los conductores involucrados. “Las circunstancias indican que nadie será considerado responsable. El animal fue el principal culpable, y eso no genera responsabilidad alguna”, sostuvo Zygmunt.

La investigación podría archivarse si las conclusiones policiales no detectan elementos que modifiquen la hipótesis inicial sobre la mecánica del hecho.

Rápido y simple. La justicia en este país no es nada lenta.

La muerte de Kordus impactó en Kania Gostyn, club de la cuarta división polaca al que se había incorporado antes del inicio de la temporada procedente de Korona Piaski. El defensor había disputado siete encuentros de liga y había sido titular en el partido del sábado ante Pogon Nowe Skalmierzyce. “Con gran tristeza e incredulidad recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro jugador, Oskar Kordus”, expresó Kania Gostyń en un comunicado difundido en redes sociales.