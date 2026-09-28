Secuela del 3-2 ante Boca: Vojvoda dejó de ser el técnico de Racing

La derrota de anoche sufrida por Racing ante Boca por 3-2 en los cuartos de final de la Copa Argentina trajo este lunes la primera consecuencia en la Academia, ya que Juan Pablo Vojvoda fue cesanteado como entrenador jefe.

Asi lo informan esta mañana algunos medios deportivos de Buenos Aires y cuentas partidarias del club de Avellaneda, que indicaron también que el reemplazo interino, hasta diciembre, será Sebastián "Chirola" Romero, quien venía desempeñándose en la Reserva del albiceleste.

La noticia aún no fue confirmada de manera oficial por Racing en sus redes sociales. Se cree que comunicará a mediodía.

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Vojvoda se aleja de Racing con una campaña de 4 victorias, 2 empates y 7 derrotas, una campaña que complicó seriamente su clasificación a las competencias internacionales del 2027.

Justamente, la Copa Argentina tenía una gran importancia para Racing, ya que se presentaba como la opción más viable para clasificar a la Copa Libertadores 2027 en caso de salir campeón.

Por otra parte, en la tabla anual el conjunto de Avellaneda ya no tiene casi ninguna posibilidad, debido a que marcha 23º y está lejísimos, incluso, de los puestos de ingreso a la Copa Sudamericana.

El próximo desafío para el equipo dirigido por Vojvoda será el domingo 4 de octubre, cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto por la undécima fecha del Torneo Clausura.

De esta manera, a Racing solo le queda una vía de ingreso a las copas internacionales del año que viene. Se trata del Torneo Clausura, donde debería consagrarse campeón, algo que hoy parece prácticamente imposible para un equipo que se está acostumbrando a perder.

El panorama es más complicado que nunca debido a que está decimocuarto en la Zona B con solo ocho puntos, por lo que está prácticamente obligado a ganar los seis partidos que le quedan para clasificar a los playoffs. En caso de que esto ocurra, Racing conseguiría la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Con este horizonte, el equipo albiceleste corre un serio riesgo de quedarse sin la clasificación a ninguna competencia internacional, algo que no le ocurre desde 2014, época en la que competía por no perder la categoría.

El próximo desafío para el equipo dirigido por Vojvoda será el domingo 4 de octubre, cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto por la undécima fecha del Torneo Clausura.