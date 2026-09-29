Con Messi y Lautaro entre los nominados, cerró la votación del Balón de Oro 2026
El 26 de octubre, la revista France Football entregará el premio que elige al mejor futbolista de la temporada 25/26.
La gala del Balón de Oro 2026 se acerca y crece la expectativa, ya que este lunes cerró la votación oficial del premio: los cien periodistas de todo el mundo cumplieron con la fecha límite para hacer su selección.
Este 26 de octubre, la ceremonia se desarrollará en Londres y las principales estrellas del fútbol mundial mantendrán la ilusión por quedarse con el premio individual de mayor importancia del deporte.
El período que se toma para la consideración del jurado de los cien periodistas comienza el 3 de agosto de 2025 y finaliza el 19 de julio de 2026, el día de la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España.
En base a los criterios de la votación y la elección del ganador, se toman como puntos claves el rendimiento personal, el carácter decisivo, los títulos colectivos y el juego limpio.
Cada periodista arma una lista de 10 jugadores, y allí distribuyen los votos: 15 al primero, 12 al segundo, 10 al tercero y a partir del cuarto va de 8 puntos a 1 en orden.
La revista France Football ya eligió a los 30 nominados de los cien primeros países del ranking FIFA, entre los que se encuentran grandes figuras del deporte mundial, entre ellas el astro Lionel Messi y el goleador del Inter, el bahiense Lautaro Martínez.
Los 30 candidatos
Lionel Messi - Inter Miami
Lauaro Martínez - Internazionale Milán
Jude Bellingham - Real Madrid
Pau Cubarsí - Barcelona
Marc Cucurella - Chelsea/Real Madrid
Ousmane Dembélé - PSG
Luis Díaz - Bayern Múnich
Bruno Fernandes - Manchester United
Erling Haaland - Manchester City
Gabriel Maghalaes - Arsenal
Harry Kane - Bayern Múnich
Achraf Hakimi - PSG
Lamine Yamal - Barcelona
Khvicha Kvaratskhelia - PSG
Marquinhos - PSG
Sadio Mané - Al Nassr
Kylian Mbappé - Real Madrid
Nuno Mendes - PSG
Michael Olise - Bayern Múnich
Joao Neves - PSG
Willian Pacho - PSG
Julián Quiñones - Al Qadsiah
Declan Rice - Arsenal
Rodri - Manchester City/Barcelona
Fabián Ruiz - PSG
Ferrán Torres - Barcelona/PSG
William Saliba - Arsenal
Dayot Upamecano - Bayern Múnich
Vinícius Jr. - Real Madrid
Vitinha - PSG
Los otros premios
Además del máximo premio individual en el fútbol masculino, también se entregará el equivalente al femenino: tendrá un jurado de 50 periodistas que se centrarán en los mismos criterios.
Los otros tres premios que se entregarán en la ceremonia principal serán el Trofeo Kopa (mejor jugador joven), el Yashin (mejor arquero) y el Johan Cruyff (mejor entrenador).
Los candidatos a mejor entrenador de la temporada
Mikel Arteta - Arsenal
Luis de la Fuente - Selección de España
Unai Emery - Aston Villa
Vincent Kompany - Bayern Múnich
Luis Enrique - PSG
Las 30 candidatas a ganar el Balón de Oro femenino
Selma Bacha - Lyon
Barbra Banda - Orlando Pride
Esmee Brugts - Barcelona
Klara Bühl - Bayern Múnich
Mariona Caldentey - Arsenal
Scarlett Camberos - Club América
Kerstin Casparij - Manchester City
Temwa Chawinga - Kansas City
Cata Coll - Barcelona
Melchie Dumornay - Lyon
Caroline Graham Hansen - Barcelona
Alex Greenwood - Manchester City
Patri Guijarro - Barcelona
Pernille Harder - Bayern Múnich
Yui Hasegawa - Manchester City
Rose Lavelle - Gotham FC
Mapi León - Barcelona/London City Lionesses
Lorena - Kansas City
Melvine Malard - Manchester United/Chelsea
Manaka Matsukubo - North Carolina Courage/Chelsea
Vivianne Miedema - Manchester City
Ewa Pajor - Barcelona
Claudia Pina - Barcelona
Alexia Putellas - Barcelona/London City Lionesses
Wendie Renard - Lyon
Alessia Russo - Arsenal
Khadija Shaw - Manchester City
Momoko Tanikawa - Bayern Múnich
Caroline Weir - Real Madrid/Lyon
Tessa Wullaert - Inter/Como (TN)