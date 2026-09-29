Días agitados en el fútbol menor: dos robos en el predio de Huracán y una pelea totalmente "evitable"

Para informar correctamente y opinar sin “meter la pata”, siempre es mejor estar en el lugar del hecho. Y sino, escuchar el o los relatos de los que vivieron la experiencia --a veces buena y en otras ocasiones ingrata e indeseable-- como protagonistas primarios o presenciales secundarios.

El predio de Infantiles y Juveniles del club Huracán sufrió dos robos en menos de 15 días y el último sábado se registró un lamentable incidente entre un papá de Comercial y un seguidor del “Globito” que había ido a ver los siempre atrapantes clásicos whitenses de menores, que ese día enfrentó a la sexta, quinta y cuarta de ambas instituciones.

“Dentro del complejo no sucedió nada más allá de algunos cruces de insultos dentro de un clima caliente, pero cuando todo terminó, fuera del predio, en la calle, un padre de un jugador de Comercial le pegó con una cadena a un hincha de Huracán, aunque fue un hecho aislado, que se controló enseguida y donde no intervino la policía ni hubo que lamentar heridos”, indicó Paula Giles, encargada del complejo y la cantina de los “Cangrejitos”, en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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“Lo más triste es que algunos opinólogos, con mala fe y practicando el arte de cortar y pegar, magnificaron el hecho en las redes sociales y a la gente le hicieron creer que existió una batalla campal, armas y duelos a cuchillos, y nada de eso pasó. Sí fue grave e internamente estamos analizando medidas, en diálogo permanente con la Liga del Sur, para que no vuelva a suceder, pero no hay que fabular más allá de la realidad”, pidió la esposa de Luis Khin, coordinador general del fútbol formativo huracanense.

Y con respecto a los robos, aclaró “Hace cinco años que estamos al frente del predio y nunca nos habían entrado, pero ahora sufrimos dos hurtos en 15 días”.

Y continuó: “En el primero se llevaron un poco de dinero, unos pesos que teníamos para pagar mercadería, pero no tocaron más nada; pero en el del jueves nos rompieron bastante, se alzaron con ropa de los chicos del club y eligieron más bebidas que golosinas. Nos encontramos con destrozos de todo tipo y va a ser difícil recuperarnos en el corto plazo”, se lamentó.

“Lo más triste fue que eran cuatro pibes de 10, 11, 12 y 14 años. No eran del club, algunos de ellos tenían familia en el bulevar, y la policía, cuando fuimos a hacer la denuncia a la comisaría tercera de White, nos dijo que podrían ser los mismos que cometieron el primer hecho”, relató.

“Por suerte la dirigencia de Huracán está al pie del cañón, repuso la mercadería que nos robaron y es un ´Gracias´ enorme´ por no dejarnos solos”, acotó Paula ante de meterse de lleno en el otro inconveniente que sufre el complejo Salvador Cantaro: la inundación de las canchas cada vez que llueve.

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