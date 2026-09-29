Agostina Leguizamón, jugar en Unión Bahía, el debut ante Boca y su impacto al entrar al Manu Ginóbili

Unión Bahía debutará el jueves 15 de octubre recibiendo a Boca, por la Liga Nacional de Básquetbol Femenina.

El representante de nuestra ciudad, un armado en conjunto entre 9 de Julio y Bahiense del Norte, tiene como única refuerzo a la santiagueña Agostina Leguizamón.

"Empieza otra temporada y es una experiencia nueva. Sabiendo que soy la única refuerzo, necesito que empiece ya, así descargo toda la ansiedad", reconoció la base, de 26 años, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, 15 a 16, por La Nueva Play.

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Unión Bahía oficiará de local en el Manu Ginóbili y Agostina asegura que aún no lo naturalizó.

"Entrar a la cancha y ver todas las imagenes, es increíble, me encantó", resaltó.

"Me encanta (Bahía) porque en la mayoría de los clubes hay básquet, así que es espectacular", agregó.

Si bien ella se sumó en los últimos días, el resto del plantel se conoce y viene practicando en conjunto.

"Es un plus que la mayoría habían jugado juntas, y está el entusiasmo de jugar por primera vez la Liga Nacional, por lo que la ansiedad y los nervios se sentirán en el primer partido. Creo que este equipo puede dar muchísimo y va a tener muchas sorpresas", avisó.

La primera prueba será ante un equipo armado para lucha por el título.

"Sabemos que Boca es uno de los candidatos a ganar el campeonato, pero se la vamos a hacer un poco difícil", aclaró.

La Liga Nacional Femenina será una experiencia novedosa para la ciudad.

"Van a encontrar jugadoras de muchísima experiencia y calibre. Jugadoras que están en la Selección argentina mayor y juvenil, el clima es muy competitivo, es otro estilo de juego a lo que se ve en el torneo local", comparó.

El equipo mezcla experiencia y juventud.

"A medida que vaya pasando el tiempo iremos viendo cómo va evolucionando el equipo. Primero está la defensa y después confiar adelante. Tenemos muchas juveniles que defienden muy bien y eso nos permite salir de contraataque", puntualizó.

Curiosamente por lo que resta de la temporada local, las jugadoras de Unión Bahía continuarán jugando también para 9 de Julio yo Bahiense, por lo que serán rivales este miércoles.

"Adentro de la cancha se vive un ambiente muy lindo. No hay la rivalidad como cuando jugás en contra", entendió Agostina.

De todos modos, está claro que el foco de quienes integran este equipo y el propio de Agostina lo tienen en la Liga Nacional.

"Es una experiencia muy nueva para mí de ser la única refuerzo y venir sola a una lugar. Soy consciente de que tengo detrás una camada de chicas muy jóvenes, así que voy a tratar de dar lo mejor de mí, para que ellas sepan lo que es jugar profesionalmente y vayan viendo cómo es el ambiente, cómo cuidarse y cómo entrenar", señaló.

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