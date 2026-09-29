Más medallas que atletas: la cosecha bahiense en los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Concluidos los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y en época de balances, bien vale poner en consideración la gran actuación de atletas locales en lo que fue, a escala nacional, una cosecha histórica de medallas.

En ese sentido, sobre los 658 deportistas argentinos que participaron, hubo 13 que también llevaron la bandera de la ciudad.

La segmentación incluye atletas nacidos en Bahía Blanca, más allá de que algunos ya no viven acá, y otros que aunque no son bahienses nativos, están radicados en la localidad.

En ese sentido, la única que no pudo subirse al podio fue Agustina Cavalli.

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La mejor exponente nacional del BMX Racing finalizó en la cuarta colocación. “Era la más rápida y no pude demostrarlo”, sostuvo la bahiense después de las tres carreras finales. “Toca seguir adelante”, agregó.

A propósito, ya se encuentra en China para disputar las rondas 5 y 6 de la Copa del Mundo junto a la Selección nacional, el fin de semana del 3 y 4 de octubre.

Quien tuvo una inolvidable actuación fue el patinador Juan Segundo Rodríguez, ganador de la medalla de oro en estilo libre y ante un Invencible Rosario colmado.

El saavedrense, representante del club El Nacional, totalizó 209.67 puntos (suma del programa corto y el largo), terminando por encima del rosarino Donato Mastroianni (185.78).

"Entrené un montón para llegar bien a este torneo y que haya salido todo excelente me pone muy feliz. Estoy desarrollando mucha confianza, siempre estoy nervioso, pero cuando salí y vi la gente que había, para mí fue un montón y ahí ya había ganado", señaló Juanse aquella tarde.

También se subió el podio el golfista Miguel Ángel Carballo.

Pese a que en la clasificación individual finalizó 8º, alcanzó la medalla de bronce en la competencia por equipos.

Así, a los 289 golpes de Tati, se le sumaron los obtenidos por Segundo Oliva Pinto más las mujeres Ana Guliano (bronce individual) y Mía Yaya.

El oro por equipos mixtos quedó en manos de Paraguay (-10), mientras que la medalla de plata fue para Colombia (-2). Argentina finalizó con +2, cinco golpes por debajo de Venezuela.

El tiro con arco se trajo para Bahía Blanca cuatro medallas, todas en la modalidad por equipos.

Guillermina González, 13º en compuesto individual, festejó la medalla de plata en equipo femenino, junto a Eugenia González Briozzo y Daniela Cheffer.

Wanda Arca, nacida en nuestra localidad y radicada en Neuquén, finalizó 22º en recurvo individual, pero contribuyó para que argentina sea bronce en el equipo femenino, junto a Alma Pueyo López y María Giúdice,

Mientras que el rionegrino Iván Nikolajuk, representante del Círculo Bahiense de arquería y 7º en el compuesto individual, se quedó con la de plata en equipo masculino (con Nelson Salinas y Lucas Garcés) y con la de bronce en equipo mixto (tirando con Eugenia González Briosso).

El sóftbol tuvo premio por partida doble, aunque con diferentes sensaciones.

Mientras el plantel femenino se quedó con la medalla de bronce, teniendo a las bahienses Mariana Gororito y Florencia Salguero en sus filas, los varones, que llegaron invictos a la final, debieron conformarse con la de plata. Integraron la delegación los jugadores Federico Olheiser y Nahuiel Sáenz.

Otro que tuvo el honor de subirse al podio suramericano fue el jinete local Damián Ancic. "Es un orgullo poder representar al país y ganar una medalla", le contó a La Nueva.

Montando a Milenario Solaguayre, el Ruso fue importantísimo para que el equipo argentino (compuesto también por Lucas Mesa, Manuel Chechic y Tomás Galilea) alcance la medalla de plata y, además, logre la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027. En la competencia individual, el bahiense decidió no salir al último recorrido y cayó al 18º puesto.

Finalmente, hubo dos grandes candidatos que no defraudaron; todo lo contrario.

El palista Agustín Vernice (radicado de pequeño en Olavarría) fue uno de los más ganadores de los Juegos con cuatro oros: ganó las pruebas de K4 500 (con Vicente Vergauven, Gonzalo Carreras y Rubén Rézola), K2 500 (Gonzalo Carreras), K2 500 mixto (Brenda Rojas) y K1 1000 desarrolladas en la Costanera Este, en Santa Fe capital.

Mientras que Santiago Álvarez Fourcade fue uno de los puntales de Los Pumas 7, que se subieron al primer lugar del podio de manera invicta.

A sus 32 años, el bahiense intentará continuar el camino hacia lo que podrían ser sus cuartos Juegos Olímpicos, tras asistir a Río 2016, Tokio 2020 (bronce) y París 2024.

"No lo sé, no me quiero poner objetivos. A veces digo que sí y a veces digo que no. Probablemente sí, porque ya voy a tener 34 años, pero no me quiero poner como premisa eso; sino disfrutar del proceso que estamos viviendo —respondió—. Puede que sea, lo más probable es que sí; pero trato de no pensar en eso y de disfrutar de cada segundo".

Es más, si nos estiramos un poquito y llegamos a la región, en el plantel de Las Leonas, que fueron oro con suficiencia, estuvo la suarense Pilar Palacio.

En síntesis, una actuación sobresaliente y a la altura de la delegación nacional, que terminó en el segundo lugar del medallero general, solo por detrás de Brasil.