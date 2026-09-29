En la LBB Plata tiran para tres, buscando sumar los últimos puntos

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con San Lorenzo buscando asegurarse esta misma noche el Nº1 de la fase regular se disputa, desde las 21, la novena fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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Restan tres programaciones -incluida la de hoy- y el naranja, que recibe a El Nacional, se quedará con el puesto de privilegio en caso de ganar o bien si pierde Altense, que visita a Bahía Basket.

Los restantes encuentros los protagonizarán Comercial-Sportivo (están separados por un punto), Ateneo-Velocidad (igualan en las posiciones), 9 de Julio-Espora y Argentino-La Falda.

Del 1º al 6º clasificarán directo a cuartos, 7º-8º y 9º-10º jugarán play-in y 11º-12º se medirán por la permanencia.



San Lorenzo-El Nacional

San Lorenzo es el único invicto en este segundo tramo. El Nacional, por su parte, ganó las cuatro primeras fechas y desde la quinta intercaló derrotas y victorias, venciendo en su última presentación a Bahía Basket.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedaán y Joaquín Binsou.⁩

Novedades: el local continúa sin Nicolás Herbik (cuadro gripal) y Lautaro Fernetich está en duda a raíz de una contractura. En la visita no juega Facundo Dulsan (viaje de egresados) y es duda Valentín Ruibal (sobrecarga).

Antecedente: El Nacional, 66, San Lorenzo 74.

Bahía Basket-Altense

Altense lleva seis victorias consecutivas, con la defensa como bandera, recibiendo muy pocos puntos: 46, 48, 53, 60, 56 y 55.

Bahía Basket, por su parte, ganó seis de los siete partidos que jugó en el Dow a lo largo de la temporada, ejerciendo el resto de las localías en Napostá (0-1) y el Polideportivo (1-1)

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Árbitros: Sebastián Giannino, Sam Inglera⁩ y Joel Schernenco.⁩

Novedades: Bahía no tiene a Santiago Russi (esguince) y Mariano Morando (viaje). Altense está completo.

Antecedente: Altense 80, Bahía Basket 69.

Comercial-Sportivo

Fueron rivales en semifinales y están separados por un punto, con ventaja para Comercial, que viene intercalando tres dobles victorias y derrotas, anotando 79 y 78 en sus últimas presentaciones, con triunfos ante Argentino y Ateneo.

Sportivo, con una victoria, igualaría la línea del portuario, asegurándose la ventaja en caso de terminar igualados.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Juan Agustín Matías.

Novedades: el portuario está completo y el tricolor no cuenta con Emanuel Miguel (motivos laborales), entrando en la rotación Andrés Barbero.

Antecedente: en fase regular: Sportivo 66, Comercial 59. En semifinales, Comercial ganó de visitante, 81-69 y Sportivo se impuso 76-58, de visita y 75-65, de local.

Ateneo-Velocidad

Ateneo-Vlocidad es un duelo directo -tienen la misma puntuación- y son potenciales rivales de cara a los playoffs. El local viene de cuatro derrotas en fila y la visita arrastra una victoria en las últimas cuatro presentaciones.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Marjorie Stuardoo, Juan Gabriel Jaramillo y Joaquín⁩ Irrazábal.⁩

Novedades: los dos equipos están completos.

Antecedente: Velocidad 75, Ateneo 70.

9 de Julio-Espora

9 de Julio necesita la victoria para mantenerse entre los cuatro de arriba y expectante en cuanto a la posibilidad de subir alguna posición. Espora, por su parte, ya se enfoca en lo que será la serie por la permanencia.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo Gordillo e⁩ Iván Kalasnicoy.

Novedades: el local continúa sin Luciano Vecchi (viaje) y la visita está completa.

Antecedente: Espora 69, 9 de Julio 93.

Argentino-La Falda

Argentino le ganó como local a 9 de Julio y después perdió en esa condición, frente a Sportivo, San Lorenzo y Comercial. Está entre meterse directo a cuartos o, lo que hoy sucedería, tener la ventaja en el play-in.

La Falda, por su parte, está luchando por mantener la categoría.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Árbitros: Mariano Enrique, Néstor Schernenco y Alexia González.

Novedades: en el celeste no están Santiago Suanez (viaje laboral), Joaquín Gonzalía (lesionado) y Juan Cruz Reschini, por el momento alejado por motivos personales.

En la visita ya cumplió las fechas de suspensión Benjamín Minucci y no juega Franco Riccio, con molestias en el tendón de Aquiles.

Antecedente: en fase regular Argentino ganó 83 a 73, de visita. Y en la reclasificación, 83-63 de local y 69-56, de visita.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (17PG-2PP), 26 puntos

2º) Altense (14-5), 23,5

3º) Comercial (13-6), 22,5

4º) 9 de Julio (13-6), 22

5º) El Nacional (10-9), 21,5

5º) Sportivo (12-7), 21,5

7º) Argentino (9-10), 20

8º) Velocidad (8-11), 18,5

8º) Ateneo (7-12) 18,5

8º) Bahía Basket (6-13), 18,5

11º) La Falda (3-16), 15,5

12º) Espora (2-17), 15