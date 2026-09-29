Sportivo-Estudiantes inician la séptima fecha de la LBB Oro Femenino

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Con el partido entre Sportivo Bahiense y Estudiantes se pone en marcha la séptima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu".

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El juego, en el Eladio Santos, comienza a las 21, con arbitraje de Leonardo Bressan e Ian Schetchel.

Las locales tienen en duda a Renata Boccatonda y es casi seguro que no juegue Paloma Fernández, mientras que la visita está completa.

La fecha se completará mañana con 9 de Julio-Bahiense del Norte. Libre tiene Villa Mitre.

Posiciones

1º) Bahiense (4-1), 9 puntos

2º) Villa Mitre (3-2), 8

3º) 9 de Julio (3-1), 7

3º) Estudiantes (2-3), 7

5º) Sportivo (0-5), 5

LBB Oro Masculino

Mañana miércoles comenzará la séptima fecha de la LBB Oro masculino, con el adelanto Liniers-Bahiense del Norte.

El jueves completarán Pacífico-L.N. Alem, Estudiantes-Estrella, Pueyrredón-Olimpo, Villa Mitre-Barrio Hospital y Napostá-Independiente.

LBB Plata

Mañana miércoles también jugarán el play-in Sporting (7º)-Bella Vista (8º), en Altense, y Los Andes (9º)-Fútbol y Tenis (10º).