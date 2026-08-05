Rosario presentó los avances de los Jadar Junior 2027: los 30 deportes que integrarían la grilla

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Autoridades del Comité Olímpico Argentino y de la ciudad de Rosario mantuvieron una reunión en la que se analizaron los avances de los I Juegos Argentinos de Alto Remdimiento Junior, que tendrá lugar el año que viene en la ciudad santafesina.

La misma de desarrolló en la sede que el COA pusee en Capital Federal y también incluyó una presentación sobre los avances del programa CReAR Federal, una iniciativa estratégica para el desarrollo del deporte argentino.

El encuentro fue encabezado por Mario Moccia, presidente del COA, quien estuvo acompañado por Diego Sebben, subsecretario de Deporte de la Municipalidad de Rosario, y contó con la participación virtual de representantes de 18 provincias, quienes conocieron los principales lineamientos de ambos proyectos y manifestaron su satisfacción por ser parte de una construcción verdaderamente federal.

La agenda de trabajo continuará este miércoles con una nueva reunión junto a las seis provincias de la región sur, completando así el intercambio con todo el país.

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La primera edición del evento para menores de 21 años, que nació como consecuencia de los Jadar 2025, se desarrollará del 1 al 10 de abril de 2027 y tendrá laparticipación de alrededor de 10 000 atletas.

El formato de competencia contemplará dos etapas u “olas” a lo largo de los diez días, replicando el modelo organizativo utilizado en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022. Esta estructura permitirá optimizar la logística, ordenar la utilización de sedes y garantizar mejores condiciones de participación para todas las disciplinas, en un evento que aspira a reunir a representantes de todo el país con una programación técnica coordinada junto a las federaciones.

En el plano deportivo, el valor estratégico del rango etario sub 21 se ubica como instancia previa a los Juegos Panamericanos Junior. De este modo, la competencia se proyecta como un espacio de evaluación, seguimiento y desarrollo para jóvenes talentos, contribuyendo a la preparación de futuras selecciones nacionales con anticipación al calendario internacional y fortaleciendo una línea de trabajo que busca dar continuidad al proceso formativo entre el deporte juvenil y el alto rendimiento.

En principio, la grilla contará con 30 deportes (unas 50 disciplinas): acuáticos, atletismo, bádminton, básquet, béisbol, boxeo, canotaje, ciclismo, equitación, esgrima, gimnasia, hándbol, karate, levantamiento de pesas, lucha, pádel, patinaje, pelota, pentatlón moderno, remo, rugby, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vóleibol y wushu kung fu.