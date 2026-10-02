Debut con derrota para Palihue en el Nacional de Clubes

Comenzó este viernes la decimoquinta edición del campeonato Nacional de Clubes de rugby femenino, que se jugará hasta el domingo en Villa Carlos Paz, Córdoba.

Palihue, representante de la Unión de Rugby del Sur, perdió en el estreno ante Las Águilas (Chaco) por 32 a 19 en un partido correspondiente a la zona 2.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del club Carlos Paz RC.

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El equipo bahiense dominó en la primera etapa (19-10) a partir de tener control de pelota y continuidad, para conseguir un try penal y tries de Gianela Giménez Valenzuela y de Victoria Cánepa, el primero convertiro por Naara Jurado.

Primer tiempo en el que las chaqueñas, además, recibieron una tarjeta amarilla.

Pero en la segunda parte Águilas cambió la actitud, dominó desde la defensa y encontró la pelota, la que distribuyó con acierto y continuidad. Explotó los ataques por afuera y revirtió el resultado con cuatro tries (uno convertiro). Inclusive, sostuvo la ventaja aún recibiendo otra tarjeta amarilla.

El segundo y último partido de la fase clasificatoria de Palihue será hoy a las 15 ante Aguará Guazú (Tucumán).

El plantel mayor de Palihue lo integran Agustina Almirón, Sofía Almirón, Antonella Abigail Azcárate, Amy Bonabelli Jensen, Juana Cabello, María Belén Canepa, María Victoria Canepa, Brisa Abigail Cools, Emilia Cos, Adriana Isabella Gaspar Velázquez, Gianela Giménez Valenzuela, Sheila Gonzalez Basualdo, Naara Jurado, Naiara Leppez, Amparo Lucotti, Alan Sasha Noemí Prost, Mayra Rodríguez, Betina Roriguez Manzi y Florencia Wirscke Urbicain.

El staff técnico está encabezado por los entrenadores Eliana Teófilo y Eduardo Vera, con Lourdes Azcona como asistente técnica y Victoria Valeria como mánager.