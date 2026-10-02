Instituto goleó a Independiente y se corta en la cima: 4 a 1 en Avellaneda

Instituto goleó esta noche a Independiente en Avellaneda y tomó mas aire en la cima de la tabla de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La Gloria se impuso por 4 a 1 y llegó a los 25 puntos en el inicio de la fecha 11 del certamen.

Los goles del equipo cordobés los anotaron Jeremías Lázaro (a los 16 minutos), Hernán de la Fuente (51m.), Matías Gallardo (65m.) y Álex Luna (80m.).

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Para el Rojo había igualado transitoriamente Maximiliano Meza, a los 22 minutos.

El propio Meza se fue expulsado luego, a los 44 minutos y por doble amarilla, cuando el partido todavía estaba 1 a 1.

Independiente, que volvió a perder luego de tres fechas y quedó séptimo con 17 unidades, visitará el próximo domingo a Talleres, a las 21.30.

Mientras que Instituto recibirá a Boca el viernes a las 21.30.