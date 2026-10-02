Bajo la mirada de su nuevo dueño, Leo Messi, el Eldense goleó en el ascenso español

El Eldense FC de la segunda división de España goleó 4 a 1 al Real Oviedo por fecha 2. Lionel Messi, nuevo dueño de la institución, subió una historia en Instagram en la que se lo ve siguiendo el encuentro por una notebook.

"Aúpa Deportivo Eldense" escribió Messi en la historia y acompañó con unos emojis de aplausos. El nuevo equipo tiene los colores azul y rojo, idénticos a los del Barcelona, y también usa el apodo "Azulgrana".

A través de una publicación en Twitter, la cuenta oficial de Eldense subió la misma foto de Messi y escribió: "Una victoria importante conseguida entre todos".

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Un día antes, el Eldense publicó que daban "inicio a una nueva e ilusionante etapa", a través de un comunicado en sus redes sociales en el que daban cuenta de la novedad.

Con este, ya son cinco los clubes en los que Messi tiene injerencia como propietario. En primer lugar, y como parte del acuerdo para jugar en el Inter Miami, posee una participación accionaria con posibilidad de ser copropietario del club que hoy maneja David Beckham.

Por otro lado, también Messi hizo inversiones en el Deportivo LSM de Uruguay, junto a Luis Suárez, como copropietario. En Argentina, el astro argentino es dueño de Leones de Rosario, que milita en la Primera C.

Por último, también en España, es propietario del 100% de las acciones del UE Cornella, que juega en la tercera división de ese país.