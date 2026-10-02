River jugará ante un rival que tuvo su debut este año en el Federal A

River jugará este sábado por la mañana en el River Camp de Ezeiza un amistoso contra Atlético Escobar, equipo que finalizó recientemente su primera incursión en el Federal A, categoría en la que participan Olimpo y Villa Mitre.

El partido tendrá lugar porque el "Millonario" postergó el partido de este fin de semana ante Sarmiento de Junín.

La última vez que River jugó un partido oficial fue el 19 de septiembre, en la derrota 3 a 2 contra Huracán, en el estadio Monumental.

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A diferencia del resto de equipos de la Primera División, el conjunto de Núñez pidió postergar el encuentro por la cantidad de convocados que podía llegar a tener en la fecha FIFA.

En un principio, Santiago Beltrán, Tobías Andrada y Thiago Almada habían sido llamados por Lionel Scaloni a la Selección argentina. Sin embargo, Andrada y Almada fueron desafectados por molestias físicas y recién hoy se incorporaron a los trabajos en campo.

Por otro lado, solo hubiese quedado Beltrán como único convocado, pero la Selección podría haberlo liberado tal como hizo con Thiago Palacios (Estudiantes) y Leonel Flores (Boca).

La reprogramación para River implicó postergar el partido que tenía contra Sarmiento de Junín del 3 de octubre al miércoles 14, a partir de las 19 hs. Por otro lado, volverá al ruedo el 10 de octubre ante Estudiantes de Río Cuarto, a partir de las 21.30 en el Monumental (ese duelo no fue modificado).

El primer año en el Federal A

La temporada de Atlético Escobar en el Federal A comenzó el 15 de febrero en Pergamino y terminó varios meses después con el objetivo cumplido: mantener su lugar en la categoría

En el medio hubo un ascenso, un cambio de entrenador, partidos ajustados y una Reválida en la que el equipo tuvo que pelear hasta las últimas fechas.

Un empate (1-1) en su visita a El Linqueño le permitió a Escobar asegurarse la categoría durante la próxima temporada.

La última presentación fue en Chivilcoy, hace 15 días donde Atlético perdió 3-0 ante Independiente, resultado que dejó al conjunto escobarense en el séptimo puesto de la Zona A de la Reválida, con 11 puntos.

Ese día formó con Camilo Salamanca, Raúl Villarreal, Matías Billordo, Dante Verón, Agustín Lara, Matías Rodríguez, Carlos Di Pietro, Santiago Piersigilli, Carlos Vera Arévalos, Tomás Portillo y Lucas Núñez. DT: Luciano Ábalos