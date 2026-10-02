Musumeci: "De los cuatro que estamos luchando abajo, Independiente es el que tiene menos presión"

En una noche de sorpresas en la LBB Oro, donde ganaron los tres que se ubican en los últimos lugares de la tabla, el triunfo de Independiente ante Napostá resultó el más llamativo.

"Sabemos que tenemos que jugar el 100% y cada vez que se presente la oportunidad la tenemos que agarrar", dijo el entrenador Javier Musumeci, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

El viola anoche no contó con Luciano Figueroa, Martín Schmir -dos ausencias habituales últimamente-, y se sumó nada menos que la baja de Juan Pablo Morán.

"Cuando no juega el Pollo podemos correr un poquito más, ser más intensos y presionar en toda la cancha, pero cuando él está tenemos más cosas positivas que negativas", aclaró Musu.

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Independiente se armó como pudo, manteniendo la base del plantel que ascendió.

"Planificamos cada partido como si fuera el último, porque estamos peleando algo incómodo. Si bien en lo numérico quedamos iguales con el resto de los de abajo, haber ganado te da un plus para enfrentar lo que viene", entendió el entrenador.

Independiente arrastraba cinco derrotas en fila, con un promedio de 68,66 en puntos, y le ganó a Napostá, 97 a 88.

"Tratamos de estar siempre bien y mostrarle al jugador nuestro convencimiento de lo que hacemos. A veces es difícil, porque cuando se pierde se vienen preguntas a la cabeza y empezás a desconfiar un poquito de quien está al lado, en uno y en qué se debe cambiar", reconoció Musu.

Si bien el DT asume el lugar que ocupa Independiente, se mostró muy seguro de su equipo: "Sabemos de la opinión general, que somos la cenicienta, pero nosotros confiamos en lo que tenemos, estamos convencidísimos de los jugadores y de que podemos salvarnos. Es la realidad, no solo un mensaje".

Al trío que está luchando por escaparle a los dos puestos del fondo anoche se sumó Alem, de quien Musu tiene una particular mirada: "Alem es candidato al título, creo que tiene equipo", opinó.

Los otros dos que hoy están comprometidos son Olimpo y Barrio Hospital.

"Si bien nadie quiere estar abajo y laburamos, de los cuatro que estamos luchando abajo, Independiente es el que tiene menos presión", comparó Musu.

Desde el pasado 23 de diciembre, cuando en cancha de 9 de Julio el viola concretó de manera agónica el ascenso, en Independiente están trabajando para salvar la categoría. Así y todo, el proceso para Musu es sumamente disfrutable.

"Estoy disfrutando muchísimo. Obviamente cuando perdés cuatro o cinco partidos seguidos cuesta más dormir, pero para mí es hermoso dirigir a este equipo, a estos jugadores y a Independiente en Primera", se enrogulleció.

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