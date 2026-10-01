¡Qué noche! Estrella estiró la ventaja arriba y ganaron los tres de abajo: Barrio Hospital, Independiente y Olimpo

Una sorpresiva noche se dio en la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, que completó la séptima fecha con la victoria del puntero Estrella ante Estudiantes, 86 a 80, a pesar de sufrir la baja de una de sus figuras, Carlos Balmaceda.

Y esta victoria (sexta en fila) el equipo del barrio San Martín pudo festejarla el doble, porque coincidió que perdieron tres del lote de arriba.

El triunfo más resonante lo consiguió Independiente, superando a Napostá, 97 a 88.

También sorprendió Barrio Hospital derrotando (por segunda vez en la temporada) a Villa Mitre, 76 a 66 y la restante victoria correspondió a Olimpo frente a Pueyrredón, 77 a 73, en los tres casos, todos de visitantes.

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En tanto, en el otro partido de la jornada, se registró la máxima puntuación de la temporada, con alto caudal ofensivo en el triunfo de Pacífico sobre Leandro N. Alem, por 113 a 105.

En el partido adelantado, Bahiense había derrotado a Liniers, por 84 a 59.

Estudiantes 80, Estrella 86

Estrella demostró una vez más no tener una figura y basar su alto rendimiento en el funcionamiento colectivo, para vencer a Estudiantes, 86 a 80 y mantenerse como único puntero.

El equipo del barrio San Martín logró sobreponerse al golpe que significó la baja de Carlos Balmaceda, quien se cortó el ligamento de la mano izquierda y probablemente se pierda el resto de la temporada.

Y así se potenciaron otros jugadores, por caso, Federico Macías, uno de los pilares de la victoria, quien completó 25 puntos (2-3 en triples, 9-1 en dobles y 1-1 en libres), más 8 rebotes.

También, tuvo un positivo ingreso Alan Pan con su tiro a distancia y el base finalizó con 5-11 en triples y 3-3 en dobles, totalizando 23 puntos, a la vez que el otro conductor, Tomás Peña, sumó 9 asistencias.

Los otros que aportaron -como lo hacen generalmente- fueron Santiago Quiroga, con 17 unidades (1-3 en t3, 3-5 en t2 y 8-9 en t1), más 6 rebotes y Bautista Olivera, autor de 14 puntos (1-4 en t3, 2-3 en t2 y 7-8 en t1).

En el albo, Jerónimo Mitoire anotó 15 unidades, Lucas Delgado sumó 8 rebotes y Santiago Ruesga metió 14 puntos, más 6 rebotes y 4 asistencias.

Estudiantes (80): S. Ruesga (14), F. Mazzello (8), L. Delgado (10), J. Mitoire (15), A. González (8), fi; J. Belleggia (8), J. García (5), J. Rodríguez (5), O. Cancellarich (7) y S. Ranieri. DT: Facundo Sastre.

Estrella (86): T. Peña (5), F. Herrera (2), S. Quiroga (17), B. Olivera (14), F. Macías (25), fi; A. Pan (23), G. Oyarzo, E. Giusto y A. Kucan. DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: Estudiantes, 20-24; 36-41 y 54-65.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Francisco Irrazábal.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Pacífico 113, L.N. Alem 105

Pacífico cortó una racha de tres derrotas y contrariamente profundizó el bajón de L.N. Alem (tercera caída consecutiva): 113-105, en el partido de mayor puntuación de la temporada.

El anterio había sido el quinto de la final del primer tramo, en la victoria de Bahiense ante Napostá, 105 a 103, en doble suplementario (79-79 y 90-90).

El verde, que venía de recibir 100 puntos ante Villa Mitre, esta vez alcanzó por primera vez en el campeonato las tres cifras, subiendo notablemente su puntuación respecto de las últimas producciones.

De todos modos, terminó sufriendo, a pesar de estar 105 a 93 con 2m20 por delante, porque la visita le metió un parcial de 10-1.

El 48% en triples, convirtiendo 15 de 31 fue clave para el local, que tuvo en su mejor versión a Francisco Mattioli, con 22 puntos, incluidos 5 de 7 en triples, 1-1 en dobles y 5-6 en libres.

También el suarense Santiago Loos fue calentando la muñeca, clavando 5-7 en triples y 8-9 en libres y Valentín Cortés sumó 17 unidades (2-4 en t3, 4-9 en t2 y 3-4 en t1).

En tanto, Branco Salvatori aportó 9 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperos, y Tomás Bruni totalizó 15 puntos (4-6 en t2) y 6 asistencias.

En la visita, no alcanzó con la combinación de 67 puntos entre Emilio Giménez y Jean-Luc Wilson.

El bahiense metió 35 puntos, con ¡9 de 20 en triples!, más 3-3 en dobles y 2-3 en libres, y el estadounidense terminó con 32 (3-7 en t3, 5-7 en t2 y 13-14 en t1), más 16 rebotes. En tanto que Franco Ruesga dio 12 asistencias.

Pacífico (113): B. Salvatori (12), T. Bruni (15), V. Cortés (17), S. Loos (23), T. Sagarzazu (9), fi; J. Larrandart (6), F. Mattioli (22), Genaro Pisani (4) y G. Lucas (5). DT: Mauro Richotti.

L.N. Alem (105): F. Ruesga (4), J. Wilson (32), E. Giménez (35), E. Ríos (10), L. Herrera (10), fi; N. Amaya (3), V. Scoppa, M. Such (11) y R. Alfano. DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Pacífico, 29-22; 57-49 y 76-71.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Cruz Schernenco y Marcelo Gordillo.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Pueyrredón 73, Olimpo 77

Olimpo logró un buen arranque de partido (10-2), aprovechó las bajas de su rival y dominó a Pueyrredón para ganarle 77-73 como visitante, en otro de los resultados de impacto que arrojó la jornada en el Clausura.

El Aurinegro volvió así al éxito y frenó el buen momento de "Purre", que dejó atrás una racha de 4 éxitos en fila, en una noche en la que no tuvo a Damián Carci (sumado a la baja de Francisco Ruiz) y perdió a Alejo Agulló (se resintió de una torcedura del tobillo derecho) a poco de iniciado el partido.

La visita aprovechó esas limitaciones, al menos como un factor más, para despegar con la cuota de puntos que a lo largo del encuentro le dieron Alex Manica (22 puntos, con 9-12 en dobles, y 12 rebotes) y Alejo Marrroni (21 tantos, con 8-13 en t2), pilares ofensivos, más el rendidor Gaspar Mariezcurrena. En una noche con casi 70% de efectividad en dobles.

"Purre" tuvo a Lucio Baeza como principal goleador (22 tantos, con 3-6 en triples), mientras que Nicolás Renzi le dio 17 puntos y 10 rebotes.

Pueyrredón (73): F. Alfonso (3), N. Dulsan (5), G. Sagasti, N. Renzi (17), A. Agulló, fi; L. Baeza (22), M. Echarri (7), P. Pérez Pavón (5) y Gino Pisani (14). DT: Ariel Ugolini.

Olimpo (77): T. Del Sol (14), A. Marroni (21), A. Marino (2), G. Mariezcurrena (13), A. Manica (22), fi; A. Bodach, A. Diel, A. Cortés (5) y S. Kucan. DT: Ezequiel Zani.

Cuartos: Pueyrredón, 16-15; 30-32 y 50-62.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Leandro Bressan.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Villa Mitre 66, Barrio Hospital 76

Barrio Hospital dio la nota y le ganó a Villa Mitre como visitante por 76-66, para sumar su primera victoria en esta segunda parte.

Hubo en el ganador una gran noche de Franco Ferrari (26 puntos y 15 rebotes, que sumados otros apartados le dieron una valoración de +39) y una efectividad prácticamente brillante desde la línea de tiros libres para los dirigidos por Claudio Queti, con 92% por ciento de efectividad (24 aciertos en 26 intentos).

Pero lo tuvo que trabajar... La Villa comenzó a sacar ventajas a partir del goleo de Javier Bollo, para conseguir una distancia de 12-2 en los tres primeros minutos. Barrio Hospital fue recuperándose gradualmente con el protagonismo del "Colo" Martínez, aunque quedó 10 abajo al cabo del lapso inicial.

Pero ya en el segundo, sacando faltas y metiendo desde la línea, Barrio comenzó a recortar ante un tricolor que metió sólo 4 puntos en los primeros 3m30s.

Benedetti y Ferrari fueron seguido a la línea para seguir bien de cerca al local (28-26 abajo a 3m del entretiempo), mientras que Villa Mitre pudo descomprimir con algunos tiros de 3, para sostener el dominio al cabo del entretiempo en una noche que terminó siendo floja en el porcentaje de triples (23%, con 7-31).

Hubo buenos pasajes de Cavero y Alimenti para aportar una cuota de gol muy valiosa, pero BH no le dio chances.

La visita siguió en alza también gracias a un banco de relevos que en el global le aportó 22 puntos. Pasó al frente al promediar el tercero, 46-45 con dos libres de Ferrari, para quedarse con ese parcial 27-18.

Y si bien Villa Mitre logró arrimarse en el último cuarto con puntos de Alem y Bollo (lo empató en 65 a 2m51s), el visitante combinó triple de Fortelli y dos libres de Benedetti para volver a acomodarse (70-65) y definirlo con 4-4 en libres del base y 2-2 del alero.

Villa Mitre (66): S. Alimenti (11), L. Cavero (12), F. Amigo (8), I. Alem (7), J. Bollo (16), fi; A. Blanco (2), J. Jasen (1), E. Boyé, S. Basualdo (5), L. Gómez Lepez (2), E. Sombra (2) y L. Beruatto. DT: Emiliano Menéndez.

Barrio Hospital (76): L. Fortelli (15), F. Anaya, J.L. Martínez (11), F. Ferrari (26), S. Hamze (2), fi; E. Benedetti (12), A. Andreanelli (8), A. Arias y J. Godio (2). DT: Claudio Queti.

Cuartos: Villa Mitre, 21-11; 38-32 y 56-59.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Ariel Di Marco.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Napostá 88, Independiente 97

El golpe de la fecha lo dio Independiente, que desde el fondo de la tabla logró un rendimiento ofensivo de alto vuelo (6 jugadores con doble dígito en puntos) para ganarle a Napostá, uno de los de arriba, por 97-88 de visitante.

El Viola cortó así una racha de 5 derrotas consecutivas y tuvo en Fernando Bonino a su máximo goleador, con 29 puntos (7-8 en dobles, 3-4 en triples y 6-9 en libres). Complementado con el goleo de Alen Ríos (21 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias).

Partido muy parejo desde el arranque mismo en el Antonio Palma, con ambos sumando puntos desde varias manos, aunque el local un poco mejor para cerrar con leve ventaja el 1C.

En el segundo logró empatarlo el Viola (23) con doble de Ignacio Formiga, aunque Marcos Diel se encargó de reencauzar la ofensiva de Napostá para mantener el control, hasta que Formiga la clavó de 3 y puso al frente a Independiente (32-31, a 3m43s), aunque en un desarrollo muy parejo en el que fueron alterándose el triunfo parcial.

En el tercero Independiente tuvo un buen momento en el que, por ejemplo, sacó 6 de máxima con doble de un Facundo Slominsqui protagonista, para ganar ese parcial por 24-22.

Con Guerrero y Alemañy -figura de "Napo" con 26 puntos, incluidos 5-9 en triples- los locales intentaron emparejar y pasar al frente, pero Independiente respondió con un buen pasaje de Fernando Bonino para sostener el liderazgo (78-71, a 6m15s del final) y la constante del principio: más manos, como Maximiliano Zonza y Alen Ríos, que estampó una máxima de 10 con un doble (84-74).

Napostá no pudo dar un plus en defensa y el Viola, que traía un promedio de 68,66 en este tramo, casi llega a los tres dígitos, con 68% en dobles y 46% en triples...

Napostá (88): N. Guerrero (21), V. Carrizo (12), L. Alemañy (26), M. Diel (14), P. Santiago (8), fi; F. Depaoli (3), R. Heinrich (2), F. Germain y T. Solís (2). DT: Fabricio Piccinini.

Independiente (97): J. Ripoll (12), F. Bonino (29), I. Formiga (13), M. Ponzoni, A. Ríos (21), fi; F. Slonimsqui (11), M. Zonza (11), B. Jiménez, V. Gemetro y D. Pavón. DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Napostá, 23-18; 41-42 y 63-66.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Joel Schernenco⁩ y Camila Robles.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Próxima fecha

El miércoles adelantarán L.N. Alem-Estudiantes (por streaming) y el jueves completarán Estrella-Liniers, Bahiense-Pueyrredón, Olimpo-Napostá, Independiente-Villa Mitre y Barrio Hospital-Pacífico.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (15PG-3PP) 23 puntos

2º) Napostá (13-5), 21

2º) Bahiense (12-6), 21

4º) Pueyrredón (11-7), 20,5

5º) Liniers (10-8), 20

6º) Villa Mitre (10-8), 19,5

7º) Pacífico (9-9), 19

8º) Estudiantes (8-10), 17,5

9º) L.N. Alem (6-12), 16,5

9º) Olimpo (6-12), 16,5

11º) Independiente (4-14), 15,5

12º) Barrio Hospital (4-14), 15