El mejor Bahiense del Norte del segundo tramo venció a Liniers: 84-59

Guido Muzi, con ayuda de Bruno Lozano, deja atrás a Genaro Groppa. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Bahiense del Norte le ganó esta noche a Liniers, de visitante, 84 a 59, en el adelanto de la séptima fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De esta manera, el tricolor sumó la segunda victoria en fila y cortó la mala racha que traía de visita (dos caídas), mientras que el Chivo perdió después de tres triunfos en fila.

El equipo -largo por cierto- dirigido por Alejandro Navallo llegó a establecer 23 puntos de luz sobre el cierre del tercer cuarto, diferencia que le permitió amortiguar la reacción del local en el inicio del último período, en base a una defensa extendida.

Al aceitado juego colectivo, Bahiense lo apuntaló con una gran noche de Juan Pedro Hollender, autor de 24 puntos (2-3 en triples, 7-10 en dobles y 4-5 en libres), más 12 rebotes.

También, como casi siempre, Guido Muzi mostró su mano, con 21 puntos (4-12 en triples, 3-4 en dobles y 3-3 en libres), más 6 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos.

Mientras que Augusto Lamonega, fiel a su estilo, supo manejar los ritmos y fue valioso atrás, sumando 7 asistencias y 6 rebotes.

En el Chivo, solamente Mauro Miérez llegó al doble dígito, con 10 puntos y Gastón Torres bajó 9 rebotes y anotó 7 puntos.

La síntesis:

Liniers (59): M. Miérez (10), A. García (8), G. Groppa (7), J. Marinsalta (8), G. Torres (7), fi; F. Lanaro (6), N. Quiroga (6), T. Sabatini (7), K. Hernández, D. Olave, L. Ayude y N. Ramos. DT: Mauricio Vago.

Bahiense del Norte (84): A. Lamonega (7), B. Lozano (3), G. Muzi (21), E. Roberson (11), J.P. Hollender (24), fi; J.C. Hoya (4), L. Ruggiero (2), T. Amatte (8), E. Andino (1), M. Udovich, E. Romanelli y F. Miérez (3). DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Liniers, 21-26; 33-41 y 44-66.

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Sam Inglera.⁩

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Jueves

La fecha se completa este jueves con Pacífico-L.N. Alem, Estudiantes-Estrella, Pueyrredón-Olimpo, Villa Mitre-Barrio Hospital y Napostá-Independiente.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (14PG-3PP) 21 puntos

1º) Bahiense (12-6), 21 (*)

3º) Napostá (13-4), 20

3º) Liniers (10-8), 20 (*)

5º) Pueyrredón (11-6), 19,5

6º) Villa Mitre (10-7), 18,5

7º) Pacífico (8-9), 17

8º) Estudiantes (8-9), 16,5

9º) L.N. Alem (6-11), 15,5

10º) Olimpo (5-12), 14,5

10º) Independiente (3-14), 13,5

12º) Barrio Hospital (3-14), 13

(*) Tienen un partido más.