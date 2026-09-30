Scaloni, tras el triunfo de Argentina: "El desafío es seguir jugando de esta manera"

Lionel Scaloni habló tras la victoria de la Selección Argentina ante Bolivia, en el primero de los tres amistoso que el combinado nacional afrontará en el país en esta fecha FIFA.

El entrenador se mostró satisfecho con el partido del equipo, que se impuso por 4 a 0 en Córdoba, con goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

"Me gusta cómo afrontan el partido los futbolistas, sobre todo los que están acá hace tiempo. Todos vienen con una sensación de alegría, y lo demuestran cuando salen a la cancha", dijo el DT.

"Creo que la identidad de la Selección es juntar pases, llegar colectivamente al gol. El desafío es seguir jugando de esta manera, y que los chicos que vengan entiendan que esa es la manera de jugar. Puede haber matices pero la esencia es la misma", agregó.

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En medio del recambio que afronta el Seleccionado, esta noche hubo dos grandes novedades: la capitanea de Cuti Romero y Emiliano Martínez, quien usó la cinta tras la salida de Cuti y el debut de varios jugadores.

En el partido ante Bolivia tuvieron su bautismo con la albiceleste Román Vega (fue titular), Ezequiel Fernández, Valentín Gómez, Santiago Simón y Leonel Flores.

"Para cualquier entrenador es ilusionante hacer debutar a un jugador. Para un seleccionador aún más, porque se nota en la cara de los chicos lo que genera jugar con esta camiseta, y lo que cuesta", admitió.

"A los chicos que vienen a la Selección les pedimos que hagan lo que hacen en sus clubes. A Leo Flores le pedimos lo mismo, y tenemos que cuidarlo, porque él como Franco (Mastantuono) son chicos y hay que cuidar esos talentos", remarcó.

Obviamente, también habló de la ausencia de Lionel Messi.

"Es irremplazable, buscaremos la manera de jugar igual, con el mismo sentido, a través de la pelota, juntar pases y llegar al arco. Creo que esa es la identidad de esta Selección, más allá de quién esté, aunque con él la cosa cambia. El desafío es seguir jugando de esta manera, y que los chicos que vengan entiendan que esa es la forma", dijo el DT.