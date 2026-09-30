Bella Vista volvió de Punta Alta con la clasificación y Sporting-Los Andes jugarán por el último pasaje a cuartos

Durando fue una de las cartas ofensivas de Bella Vista. Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Bella Vista (8º) derrotó a Sporting (7º), en Altense, por 71 a 66 en el play-in, y es el séptimo clasificado a cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

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De esta manera, el equipo de La Loma cruzará en la próxima instancia con Caza y Pesca Huracán Médanos (2º).

El resto de los cruces confirmados son Barracas (3º)-Sportivo (6º) y Bahiense del Norte (4º)-Whitense (5º).

En tanto, el octavo pasajero y rival de Pellegrini (1º) surgirá del ganador entre Sporting y Los Andes (9º), que jugarán el domingo.

Justamente Losa derrotó, también esta noche, como local a Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich), 71 a 62, en el cruce entre 9º y 10º.

Sporting 66, Bella Vista 71

Sporting (66): B. Falcioni (10), G. Díaz (2), H. Rava (13), M. Miguez (7), F. Salmeri (4), fi; B. Kumorkiewicz (5), R. Frontalini (8), M. Gómez (3), V. Bigoni (11), G. Martínez (2) y H. Martínez (1). DT: Ian Costa.

Bella Vista (71): S. Durando (18), S. Bertoni, T. De Cascos (12), T. Soria (17), R. Inglera (21), fi; L. Spósito, B. Ruesga (3) y J. Rivero. DT: Pablo De Cascos.

Cuartos: Sporting, 16-18; 39-33 y 54-47.

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Néstor Schernenco.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Los Andes 71, Fútbol y Tenis 62

Los Andes (71): N. Guerrero (6), D. Heredia (6), M. Murphy (23), N. Schiaffino (2), J. Danzey (13), fi; A. García (7) y M. Varela (14). DT: Enrique Moreno.

Fútbol y Tenis (62): D. Pérez (13), F. Córdoba (12), G. Semper (18), J.P. Dumrauf (11), Y. Sánchez (8), fi; S. Esquivel, N. Dueñas, J. Monaldi, F. Crocioni y F. Caputo. DT: Andrés Del Sol.

Cuartos: Los Andes,16-18; 36-22 y 49-45.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩ y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Luis Polizzi (Los Andes).