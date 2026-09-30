"Trataremos de transmitir lo que nos enseñó Leo, Ángel y Ota", dijo Lautaro tras la victoria ante Bolivia

Lautaro Martínez habló tras el triunfo de Argentina ante Bolivia, en el primero de los tres amistosos que disputará la Selección en esta fecha FIFA.

El Toro, que marcó el 1 a 0 en la victoria por 4 a 0, contó cómo viven los primeros días tras el anuncio de Lionel Messi, quien tendrá su partido de despedida el martes 6.

"Seguramente que es un momento especial, como se vivió el cambio con Diego y hoy se vive con Leo. Son sensaciones difíciles de expresar, porque nos marcó y guió por mucho tiempo. Dejó un legado muy grande en el país y en el fútbol, a nivel Selección y clubes", dijo Lautaro en diálogo con TyC Sports.

"Desde el primer día que me puse esta camiseta siempre lo asumí con la mayor responsabilidad de todas, voy a seguir por el mismo camino. Con los chicos que quedamos trataremos de ayudar con los chicos que recién arranca. Trataremos de transmitir lo que nos enseñó Leo, Ángel (Di María) y Ota (Nicolás Otamendi). A seguir por más y no bajar los brazos", remarcó el Toro, quien marcó su 41° tanto en la Selección.

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Además, analizó su chance de hacer dupla de ataque con Julián Álvarez.

"Hoy nos tocó a nosotros, tratamos de hacerlo de la mejor manera. Leo es irremplazable, trataremos siempre de afrontar los partidos de la mejor manera", avisó.

También opinó sobre la continuidad de Lionel Scaloni, que sería anunciando en la brevedad.

"Se lo ve bien, con ganas. Seguramente es algo personal, no me quiero meter en eso. Todo lo que decida va a ser por la felicidad él. Si se queda seguiremos con este proceso y sabe que vamos a seguir compitiendo y dando lo mejor por este país", cerró el Lautaro.

En lo sucesivo, Argentina jugará dos amistosos en cancha de River: el sábado ante Burkina Faso y el martes ante Benín, que será la despedida de Messi de la Selección.