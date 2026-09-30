Femenino: Carcas jugó su propio partido y al final, todo quedó entre "amigas"

Ana Liz Carcas fue la gran figura del tricolor. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

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Dentro de un particular contexto en el que varias jugadoras que esta noche fueron rivales, mañana serán compañeras, Bahiense del Norte derrotó como local a 9 de Julio, por 71 a 67, en partido que completó la séptima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu".

Es que con la base de ambos planteles se conformó Unión Bahía, el representante de la ciudad para la próxima edición de la Liga Nacional, cuyo debut será el jueves 15 de octubre recibiendo a Boca en el Manu Ginóbili.

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Una de las que no integra el equipo es la experimentada Ana Liz Carcas, que hoy resultó la figura del tricolor, aportando 28 puntos, con 5-5 en triples, 4-6 en dobles y 5-5 en libres, más 6 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos.

En 9 de Julio no jugaron Emilia Fernández, Isabella Larrasolo, Isabella Roldán e Isabel Sorzini y en Bahiense no estuvo Paloma Vecchi.

Entre Ileana Corvalán y Anahel Bermejo combinaron 9 de 18 en triples, 5-10 y 4-8, respectivamente.

En tanto, Delfina Álves da Florencia fue la goleadora, con 18 unidades (9-12 en dobles), más 6 rebotes y 4 recuperos.

En el partido adelantado Sportivo Bahiense consiguió el primer triunfo de la temporada (en 13 presentaciones), imponiéndose ante Estudiantes, 69 a 63.

Bahiense del Norte (71): A.L. Carcas (28), V. Pérez (8), A. Rodríguez (4), C. Cabrera (5), G. Rial (12), fi; J. Montivero (5), R. Vasconcelo (2), C. Zanotto (7) y J. Quinteros. DT: Luciano Deminicis.

9 de Julio (67): I. Corvalán (15), A. Althabe (13), M. Bussetti (2), V. Martín, D. Álves (18), fi; M.V. Flores, J. Azaroff, T. Nieva (2), A. Maurer (14) y C. Stempelet (3). DT: Julián Turcato.

Cuartos: Bahiense, 20-18, 36-28 y 49-49.

Árbitros: Juan Agustín Matías y Francisco Irrazábal.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Posiciones

1º) Bahiense (5-1), 11 puntos

2º) Villa Mitre (3-2), 8

2º) Estudiantes (2-4), 8

2º) 9 de Julio (3-2), 8

5º) Sportivo (1-5), 7